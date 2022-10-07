استقر منتخب الكويت في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الصادر أمس لشهر أكتوبر عند المركز الـ149 عالميا والـ 27 آسيويا والسادس خليجيا.



وأقيمت العديد من المباريات الدولية بين رسمية وودية في مختلف قارات العالم خلال شهر سبتمبر الماضي غير أن «الأزرق» لم يشارك في أي منها وهو الأمر الذي انعكس عليه بعدم الحصول على أي نقاط إضافية تساهم في تحسين مركزه ولو قليلا.



في غضون ذلك، تصدر منتخب إيران تصنيف منتخبات آسيا والـ 20 عالميا، تلاه منتخب اليابان ثم كوريا الجنوبية فأستراليا ثم قطر والسعودية والعراق والإمارات وسلطنة عمان.



وعربيا تقدم المنتخب السعودي مركزا واحدا (51 عالميا والسادس آسيويا)، رفقة منتخب العراق الذي ارتقى إلى المرتبة الـ 68 على الصعيد العالمي والسابع قاريا، واحتل المنتخب الإماراتي المركز الـ 70، كما شهد التصنيف تقدم منتخب المغرب (22) والجزائر (37) ومصر (39) بينما احتفظ المنتخب التونسي بالمركز الـ 30 على الصعيد العالمي.