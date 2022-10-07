مبارك الخالدي



يختتم منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم اليوم مشاركته في منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2023، وذلك عندما يواجه المنتخب السعودي المستضيف بمدينة الخبر.



ويخوض منتخبنا المباراة وفي رصيده 6 نقاط من 3 مباريات بينما يمتلك الأخضر السعودي 6 نقاط من مباراتين. ووضع الأزرق نفسه في حسابات معقدة بعد خسارته أمام الهند 3 - 0 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن الجولة الثالثة والتي شهدت اكتساح السعودية لمنتخب جزر المالديف بنتيجة 9 - 0 ليعتلي صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب الهند.



ويبقى تأهل الأزرق مرهونا بفوزه اليوم على شقيقه السعودي وانتظار النتائج الأخرى. الجدير بالذكر ان أصحاب المركز الأول من المجموعات العشر على صعيد القارة يتأهلون بشكل مباشر الى النهائيات إضافة إلى أفضل 5 منتخبات حلت في المركز الثاني.