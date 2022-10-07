نجحت الفرق الكويتية في تحقيق نتائج إيجابية بافتتاح منافسات بطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة للرجال التي يستضيفها نادي الكويت، وتمتد منافساتها حتى 15 أكتوبر الجاري، على صالتي اتحاد كرة السلة بضاحية صباح السالم، ونادي الكويت بكيفان، إذ تمكن «الأبيض» وصيف النسخة السابقة من التغلب على نظيره أهلي بنغازي الليبي 76-60 بالمجموعة الأولى، كما سجل كاظمة فوزا مستحقا على البشائر العماني 99-80 بالمجموعة الثالثة، وفي المجموعة الرابعة تجاوز الجهراء منافسه دجلة الجامعة العراقي بنتيجة 72-57.



وفي باقي نتائج اليوم الافتتاحي للبطولة، تغلب الأهلي المصري بطل النسخة السابقة على الميناء اليمني 130-53، كما تفوق الأهلي البحريني على السد القطري 69-60، فيما فاز الاتحاد السكندري على أهلي حلب السوري بنتيجة 99-52، وبذلك وضعت الفرق الفائزة أول نقطتين في رصيدها، فيما نالت الفرق الخاسرة نقطة واحدة.



إلى ذلك، شهدت البطولة في يومها الأول حفل افتتاح مبسط ومتميز في صالة الاتحاد، تخللته عروض فنية بأضواء الليزر، وأغنية ترحيبية بالأشقاء العرب في وطنهم الثاني الكويت قدمها الفنان بشار الشطي، وعرضا لطابور الوفود العربية المشاركة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل، والسفير المصري أسامة شلتوت، ونائبي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة مجدي ابو فريخه، وعبدالرحمن المسعد، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة السلة رشيد العنزي، ورؤساء الوفود العربية، وعدد من القيادات الرياضية في الأندية والاتحادات، وقد حظي الحفل بإشادة واسعة من قبل الحضور.



وفي هذا الصدد، أكد الشيخ فهد الناصر أن البطولة فرصة لتعزيز الروابط بين العرب، ولتبادل الخبرات الفنية والإدارية، مضيفا: «أهلا وسهلا بالأشقاء في بلدهم الثاني الكويت، وطن الصداقة والسلام، ونأمل لهم طيب الإقامة، وكل التوفيق، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من هذا التجمع العربي المميز»، كما أشاد بحسن التنظيم الذي تشهده البطولة، آملا كل التوفيق لممثلي كرة السلة الكويتية، وتقديم مستويات فنية تظهر معها التطور الملحوظ في الأعوام الأخيرة للعبة، وكذلك لجميع الأندية العربية المشاركة.



مباريات اليوم وغداً



هذا، وتنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من البطولة بإقامة 6 مواجهات، حيث تشهد صالة نادي الكويت مواجهتين في المجموعة الرابعة يلتقي في الأولى الجهراء مع وداد بوفاريك الجزائري عند الـ 3 عصرا، تليها في الـ 5 مساء مباراة دجلة الجامعة العراقي مع بيروت اللبناني، وفي الـ 7 مساء كاظمة يلاقى نظيره السد القطري ضمن مواجهات المجموعة الثالثة، وعلى صالة الاتحاد بضاحية صباح السالم، يلتقي عند الـ 3 عصرا الغرافة القطري مع الأهلي المصري في المجموعة الثانية، تليها مباراة الميناء اليمني مع الرياضي اللبناني ضمن المجموعة ذاتها، بينما يلتقي أهلي حلب السوري مع أهلي بنغازي الليبي في الـ 7 مساء ضمن مباريات المجموعة الأولى.



وتقام غدا السبت 6 مباريات أيضا ضمن مواجهات الدور التمهيدي للبطولة، حيث يلعب على صالة الاتحاد نادي الغرافة القطري مع الميناء اليمني في الـ 3 عصرا في المجموعة الثانية، تليها في 5 مساء مواجهة تجمع الأهلي المصري مع الرياضي اللبناني ضمن المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية يلتقي الاتحاد السكندري بنظيره الكويت مستضيف البطولة عند الـ 7 مساء، وعلى صالة نادي الكويت بكيفان يواجه الأهلي البحريني نظيره البشائر العماني عند الـ 3 عصرا، وفي المجموعة الرابعة، يتبعها لقاء يجمع وداد بوفاريك الجزائري مع دجلة الجامعة العراقي في الـ 5 مساء ضمن مباريات المجموعة الثالثة، فيما يواجه الجهراء ثاني مبارياته في البطولة بلقاء بيروت اللبناني في الـ7 مساء في المجموعة الرابعة.