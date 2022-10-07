يحيى حميدان



توصلت إدارة نادي برقان لتسوية مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي إيمرسون ألكانتارا، لفسخ التعاقد معه وتعيين المدرب الوطني محمد العزب بدلا منه.



وجاءت رغبة إيمرسون بسبب ظروف عائلية تجبره على السفر إلى بلاده البرازيل خلال الفترة المقبلة.



ويعتبر هذا الاختبار الأول للمدرب العزب على صعيد فرق الكبار بعدما سبق له العمل مدربا لمنتخبنا الوطني للناشئين، وكذلك كمساعد مدرب لمنتخبي الشباب والأولمبي.



ويقبع برقان في المركز الخامس والأخير في ترتيب دوري «زين» للدرجة الأولى برصيد نقطة يتيمة، وسجل «الذهبي» هدفا وحيدا واستقبل 6 أهداف في شباكه.