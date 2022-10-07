تختتم غدا السبت بطولة كأس آسيا لكرة الصالات التي تستضيفها منذ 27 سبتمبر الماضي على مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بمشاركة 16 منتخبا.



وسجلت الكويت نجاحا باهرا في تنظيم البطولة القارية على الصعيد التنظيمي والفني والجماهيري، بعد أن استمتعت الجماهير بالمباريات القوية والمثيرة، في الوقت الذي أثنى فيه مسؤولو المنتخبات المشاركة على التنظيم المميز وأشادوا بجهود اللجنة المنظمة المحلية.



وأكد مدير ادارة مسابقات كرة الصالات في اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات في اللجنة المنظمة، فراج الفراج نجاح البطولة، قائلا: «نظمنا بطولة من أنجح البطولات مقارنة بنظيراتها السابقة على مستوى آسيا لتظهر بشكل استثنائي، فجميع اللجان العاملة بذلت جهودا كبيرة لتنظيم بطولة استثنائية، حيث تم توفير كل الإمكانات لتحقيق النجاح التنظيمي للحدث القاري ومن جميع الجوانب، ونحن هنا لابد لنا أن نثمن الدور الكبير لوزارات الدولة في تذليل الصعاب وخدمة العاملين في البطولة لإنجاحها لأنها في النهاية تعتبر دعما للعبة على الصعيد المحلي».



وأضاف: «النقطة الوحيدة على البطولة هي أننا كنا نمني النفس بذهاب منتخبنا بعيدا في المنافسة كبلوغ الدور نصف النهائي أو النهائي، لكنه واجه منتخبا قويا هو الأوزبكستاني المصنف ضمن أفضل ثلاثة منتخبات في القارة والخسارة أمامه لم تكن مفاجئة».

واستطرد: «البطولة لم تشهد أي مفاجآت كبيرة باستثناء خروج المنتخب اللبناني من الدور الأول، في حين يعتبر الأخضر السعودي الرقم الصعب بعد تغلبه على اليابان المصنفة ثانية قاريا ضمن منافسات المجموعة قبل خروجه منها بفارق الأهداف لصالح فيتنام والساموراي».



ولفت الفراج إلى أن اللجنة المنظمة لم تتلق أي احتجاج من أي منتخب مشارك، وهذا من علامات النجاح ودليل على حسن التنظيم وسير البطولة.