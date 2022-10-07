يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي العربي على الجهراء بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله في افتتاح منافسات بطولة الاتحاد للكرة الطائرة، ليظفر الأخضر بأول نقطتين في مشواره، بينما ربح الجهراء أول نقطة في رصيده.

وفي السياق ذاته أصدر الاتحاد جدول مباريات البطولة التي تنطلق جولتها الثانية الإثنين المقبل بمواجهة برقان مع الجهراء في الـ 5.00 مساء على صالة الاتحاد.



وكان اليرموك والتضامن قد انسحبا رسميا من البطولة لعدم جهوزيتهما، وألغيت جميع مبارياتهما في البطولة، وقد كان مقررا للقادسية ان يلتقي التضامن مساء أول من أمس.

ويتطلع الاتحاد الى تنشيط الفرق قبل اقامة بطولة الدوري العام بقسميه الممتاز والدرجة الأولى عبر بوابة بطولته التنشيطية.