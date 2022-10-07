

سؤال الميت



هل الميت يُسأل أول ما يموت أم بعد دخوله القبر؟



٭ جاء في الحديث الصحيح انه يّسأل إذا وضع في قبره ودفن فيأتيانه ملكان منكر ونكير فيقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، آمنت به وصدقته.. فهذه الاسئلة الثلاثة هي الاصول الثلاثة التي يعجز عن الإجابة عنها المنافق في قبره، والحاصل ان المرء يعد لهذه الاسئلة جوابا في قبره بالإيمان والعمل الصالح ويطهر نفسه من أدران النفاق. والله المستعان.



الشك في الصلاة



إذا صليت ثم شككت في عدد الركعات أهي الأولى أم الثانية ونحو ذلك، فما الحكم؟



٭ إذا شك أحدكم في عدد الركعات فليبن على ما استيقن، واليقين هو الأقل، بمعنى: لو صلى ثم شك في الركعة أهي الثالثة أم الرابعة مثلا فليجعلها الثالثة لأنها مستيقنة ثم يكمل صلاته ويسجد سجدتين للسهو كذلك لو شك أركع مرة أو مرتين او سجد سجدة واحدة ام سجدتين فإنه يبني على الأقل بأنه ركع ركوعا واحدا وسجد سجدة واحدة. والله أعلم.



ألم الركبة



ركبتي تؤلمني فأضعها على مخدة أثناء السجود، فما الحكم في ذلك؟



٭ لا بأس بذلك اذا مكنت ركبتك عليها بحيث لا يكون مجرد وضع بل لابد من التمكين، ولكن لو لم تقدر على تمكينها فليس عليك شيء لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) والله أعلم.



نسيت قراءة بعد الفاتحة



نسيت أن أقرأ سورة بعد الفاتحة، فهل علي شيء؟



٭ الصلاة صحيحة حتى لو كان تركك للقراءة بعد الفاتحة عمدا لأنك تركت سنة، والأفضل عدم ترك القراءة بعد الفاتحة سورة أو آيات في الركعتين الأوليين أما الركعة الثالثة والرابعة فيقتصر على الفاتحة. والله أعلم.



أكل الجيلاتين



ما حكم اكل الجلي الذي يحتوي على الجيلاتين؟



٭ إذا كان الجيلاتين نباتيا او من حيوان يباح أكله وقد ذبح ذبحا شرعيا فلا حرج فيه. والله أعلم.



لا شيء عليها



صديقتي عندها قطة احضرتها وعمرها شهر ثم رمتها في الشارع بعد أن كبرت ثم ماتت، فهل عليها شيء؟



٭ يظهر أنه لا شيء عليها. والله أعلم.