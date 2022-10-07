عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صمت نجا».



يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بالصمت هنا أي الصمت عن التكلم في الشر، فإن حفظ اللسان عن الكلام في الشر ينجي المؤمن من ضرر قد يلحق به في الدنيا أو في اليوم الآخر، وهذا لأن خطر اللسان عظيم، ففيه الكذب والرياء والنفاق والغيبة والنميمة والمراء والخطأ والخوض في الباطل وتضييع الأوقات ومدح النفس، ومن هذه الأشياء ما تميل النفس إليه مع معرفتها بسوئه لذا كانت السلامة في الصمت كما ان فيه وقارا وفرصة للدوام على الذكر والتفكر والعبادة.