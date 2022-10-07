وجدنا انتشاراً واسعاً فـي دول العالـم للمشروع لنشره العلم الشرعي الصحيح النقي من البدعة والخرافة والتطرف

ليلى الشافعي

أكد المشرف العام على مشروع كبار العلماء ورئيس جمعية إحياء التراث - الرميثية - وليد الصالح ان المشروع علمي هدفه نشر دين الله تعالى تعليما وتبليغا ودعوة يستفيد منه المسلمون حول العالم من باب (وعلم ينتفع به) يتم فيه جمع المواد العلمية الخاصة بأهل العلم من مصادرها المختلفة والمتنوعة ليتم الوصول اليها بسهولة والاستفادة منها. ولفت الصالح الى ان عدد المشاهدات بلغ اكثر من 344 مليون مشاهدة وأن عدد المتابعين اكثر من 5.5 ملايين متابع وبلغ عدد الفيديوهات التي تم رفعها على قنوات اليوتيوب فقط اكثر من 110 آلاف مقطع غير المقاطع التي تنشر على تويتر وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي وللتعرف على هذا المشروع الكبير فإلى نص الحوار:



في البداية.. ما فكرة مشروع كبار العلماء - الدعوة الإلكترونية؟



٭ منذ عشر سنوات بدأت الفكرة بسيطة ثم أصبح المشروع عالميا لنشر دين الله تعالى في العالم عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وقد بذلت جهود كبيرة من الجمع والتوثيق والتصنيف والترتيب لنشر العلوم الشرعية المبنية على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة للعلماء والمشايخ ومنهم السعدي، ابن باز، ابن عثيمين، الألباني رحمهم الله، صالح الفوزان، صالح آل الشيخ، عبدالله بن حميد، صالح اللحيدان - حفظهم الله، وبعض مشايخ من الكويت منهم الشيخ عبدالرحمن عبدالصمد، وليد العلي - رحمهم الله، عثمان الخميس - حفظه الله وغيرهم من اهل العلم وإدارة هذا العمل من الكويت.



ما هدفكم من المشروع؟



٭ أن يتم جمع المواد العلمية الخاصة بأهل العلم من مصادرها المختلفة والمتنوعة ونقوم بتقطيعها وفهرستها، ليتم الوصول اليها بسهولة والاستفادة منها، وتم عمل رابط مستقل لكل شيخ تم جمع كل مواده العلمية في مكان واحد.



ما خطتكم لتنفيذ هذا العمل الكبير؟



٭ يتم تنفيذ العمل من قبل فريق مشروع كبار العلماء على عدة مراحل أولها يتم تعيين أشخاص مختصين للقيام بالأعمال الفنية وعند بدء العمل مع شيخ جديد يتم فتح حساب التواصل بنفس الاسم ثم يقوم الفريق بجمع المواد الصوتية والبحث في الانترنت عن أجود اصداراتها والبحث عن الاشرطة من طلبة العلم ثم يقوم الفريق بتحويلها ثم نقلها الى المواقع الإلكترونية المختلفة، بعدها يتم إنتاج المادة الصوتية ومعالجتها وتحسين صوتها بإزالة التشويش والفراغات مع إضافة مقدمات لها وكذلك ترقيم لكل الدروس ثم بناء فهرسة للدروس بتحديد اول ما قرئ من المتن في بداية الدرس وكذلك في آخره، كما يتم تصميم خلفية الدرس التي تحتوي على اسم الكتاب ومؤلفه ورقم الدرس او كتابة على التصميم او كتابة الآيات وغيرها من الفوائد. بعدها يتم إنتاج المادة إنتاجا مرئيا بدمج الصوت والخلفية، ومثال على ذلك قام فريق العمل بتسجيل كامل لكتب الشيخ السعدي وعمل مكتبة صوتية شاملة ثم رفعها على اليوتيوب والمواقع الإلكترونية، ثم يتم انشاء موقع إلكتروني لكل شيخ مستقل مثال على ذلك تم العمل على أعمال الشيخ صالح الفوزان والشيخ ابن عثيمين والشيخ السعدي، وقام الفريق بجمع كل المواد برابط واحد وإضافة مواقع التواصل الاجتماعي والكتب الخاصة بكل شيخ وحفظها على السيرفرات mp3 وملف word لسهولة الوصول الى المعلومة، واستخراج الفتاوى والفوائد من الدروس وفهرستها وتصنيفها تصنيفا تسلسليا علميا، ثم النشر يكون بعنونة الدروس بذكر رقمها واسم الكتاب المشروح مع تصنيفه العلمي اضافة الى كتابة الوصف المختصر لكل درس ثم نشرها في قنوات التواصل الاجتماعي الذي وصل حتى اليوم اكثر من 90000 مقطع.



كم بلغ عدد المشاهدات وكم يستفيد من هذا المشروع؟



٭ عدد المشاهدات اكثر من 344 مليون مشاهدة ويستفيد من هذا المشروع الملايين من المسلمين حول العالم، كما بلغ عدد المتابعين اكثر من 5.5 ملايين متابع وعدد الفيديوهات التي تم رفعها على اليوتيوب فقط اكثر من 110 آلاف مقطع.



ما رؤيتكم لهذا المشروع العالمي؟



٭ بدأنا بالعمل على إنشاء منصة تعليمية باسم جامعة العلماء تضم منهجا على اربع سنوات بمواد مرتبة يتم اختيار المواد العلمية من السنة الأولى حتى آخر سنة دراسية تعليمية ليتمكن اي طالب في انحاء العالم الدراسة عن بعد، دراسة مجانية مميزاتها ان يختار الدارس الأوقات المناسبة له في اليوم والليلة، وأن تكون هذه المنصة جامعة لكل مشايخ الدعوة السلفية الذين يحملون الإرث السلفي في دول العالم وتكون بطريقة مرتبة وميسرة للكبار والصغار.



ما ردود الفعل التي وجدتموها؟



٭ بحمد الله رأينا نجاحا واضحا لهذا المشروع وانتشارا له في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وقد لاقى المشروع قبولا واسعا في اغلب دول العالم وقد لمسنا رغبة كبيرة من مواقع الاتصالات العديدة والتعليقات والاستفسارات التي تصلنا بشكل يومي والثناء على القائمين والداعمين لهذا المشروع ويرغبون المواصلة فيه لكي تعم الفائدة وينتشر العلم الشرعي الصحيح النقي من البدعة والخرافة والتطرف.



ما أبرز الصعوبات التي واجهتكم خلال عملكم في مشروع كبار العلماء؟



٭ كما تعلمون لا يخلو أي عمل من عقبات وصعوبات ومن الصعوبات التي واجهتنا الحاجة الى وقت طويل للحصول على المواد الكاملة الصافية لأهل العلم وصعوبة الحصول على أيد عاملة محترفة بالعمل لتصفية المواد ونقلها من صيغة الى اخرى، وكذلك ضعف التبرعات الداعمة للمشروع مما يجعلنا نتأخر برفع المواد العلمية.



كم تبلغ ميزانية المشروع؟



٭ ميزانية المشروع السنوية تزيد عن 24000 دينار لتغطية مصاريف لمدة عام واحد وهذه التكلفة تغطي كل مصاريف المشروع التي تشمل جهود جمع ومعالجة المواد العلمية لكبار العلماء وتهيئتها للنشر والمونتاج للمواد العلمية الجديدة وإخراجها وأيضا الترجمة إلى اللغة الإنجليزية، ومصاريف إضافة لغة الإشارة للصم ورفع المقاطع على يوتيوب ومواقع التواصل وأيضا صيانة ومتابعة وتجديد اشتراكات السيرفرات للمواقع الإلكترونية الخاصة بكبار العلماء وغيرها من المصاريف المستمرة التي تبلغ في مجموعها 2000 دينار او اكثر شهريا، وهذه التكلفة وان كانت بسيطة لاعداد المستفيدين حول العالم من المواد العلمية المنشورة الذين بلغوا مئات الملايين بفضل الله تعالى والمشروع مستمر وينمو ويتطور ويكثر المستفيدون منه حول العالم وخير ما بذلت به الأنفس هو نشر دين الله تعالى.



كلمة أخيرة؟



٭ نأمل أن تعم الاستفادة من هذا المشروع لكل مسلم حول العالم وخير ما بذلت به الأنفس طلب العلم ورفع الجهل ونشكر الداعمين للمشروع من أصحاب الأيادي البيضاء داخل وخارج الكويت حيث إن مشروع كبار العلماء مدعوم من جمعية إحياء التراث الإسلامي ومن متبرعين لهم اليد البيضاء.





