مصادر تربوية لـ «الأنباء»: نؤيد أي حل بشرط عدم التأثير على سير العملية التعليمية ويحقق المنفعة العامة

الآلية المرنة ستزيد الإنتاجية في الأجواء المريحة والمناسبة للموظف وتقلل أيام الغياب والاستئذانات لاستعاضتها بالساعات المرنة



عبدالعزيز الفضلي



فيما أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أنها تؤيد أي حل للزحمة المرورية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشرط عدم التأثير على سير العملية التعليمية، تقدم مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية محمد عايض العجمي بمقترح لتخفيف الزحمة المرورية وذلك من خلال كتاب رفعه إلى وكيل التعليم العام أسامة السلطان، حدد فيه الدوام على ثلاث فترات، وجاء المقترح الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه كالتالي: نظرا لبداية العام الدراسي الحالي وما يصاحبه من زحمة مرورية في ظل كثرة المدارس وخصوصا المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة في ضاحية صباح السالم وما يصاحبها من حالات اختناق مروري وازدحام يومي أثناء الحضور والانصراف، مما قد ينتج عنه بعض الآثار السلبية كالحوادث وتأخر الموظف عن عمله وخصوصا لعدم توافر مواقف لسيارات الموظفين والمراجعين.



وأضاف المقترح أنه بعد البحث في نظم الإدارة التي انتهجتها بعض الدول، فإن نظام الدوام المرن يقدم حلولا لمشكلة الاختناق المروري، وفق المعايير التي تحقق المنفعة العامة من حيث القيام بأعباء الوظيفة الحكومية ومواءمتها من حيث الوقت والمكان وطريقة أداء العمل وفق آلية ديوان الخدمة المدنية، وبالتالي أقترح أن تكون ساعات العمل الرسمي متغيرة على ثلاث فترات زمنية كما يلي:



1 - تبدأ الفترة الأولى من الساعة 7 صباحا وتنتهي الساعة 2 م ويستفيد الموظف من فترة السماح حتى الساعة 7:30 كمكافأة لحضوره.



2 - تبدأ القترة الثانية من الساعة 8:00 وحتى الساعة 3:00.



3 - تبدأ الفترة الثالثة الساعة 9:00 وحتى الساعة 4:00.



وذكر العجمي أن المقترح يضمن الالتزام بعدد ساعات العمل الرسمية وفقا لقرارات ديوان الخدمة المدنية بواقع (7 ساعات يوميا) وذلك عن طريق البصمة المرنة لتحقيق عدد من النتائج الإيجابية منها:



- التخفيف من حدة الاختناقات المرورية.



- استمرار تقديم الخدمات في المنطقة التعليمية لفترات أطول.



- إتاحة المجال لتنسيق الوقت وإيجاد قدر من التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية مما يقلل من الغياب والاستئذان.



- زيادة الإنتاجية للموظفين لأن هذه المرونة توفر الوقت المناسب للموظفين.



واختتم العجمي مقترحه بالإشارة إلى أن هذه الآلية المرنة للعمل في استخدام البصمة ستزيد الإنتاجية في الأجواء المريحة والمناسبة للموظف وتقلل أيام الغياب والاستئذانات لاستعاضتها بالساعات المرنة في إنجاز الأعمال الخاصة ومواعيد الطبيب وحتى تنجح هذه الآلية من العمل المرن يجب ألا تنخفض نسبة الحضور في مراكز العمل وتقديم الخدمات اللازمة عن 50% من إجمالي الموظفين حتى يسير العمل بانتظام وعلى أن تكون الإدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية على سبيل التجربة وفي حال نجاح التجربة تطبق على باقي المناطق التعليمية وكذلك ديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها.



وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة أن وزارة التربية أولت اهتماما كبيرا بهذا المقترح، مشيرة إلى أن القطاعات المختصة تقوم حاليا بدراسته من جميع الجوانب.



جدد دعوته إلى إدراج برامج التوعية المرورية ضمن المناهج التعليمية



بدر المطر لاعتماد النقل الجماعي لحل الاختناقات المرورية



أكد رئيس الجمعية الكويتيـــة للسلامـــة المرورية بدر المطر ان أزمات المرور والزحام الشديد الذي تشهده معظم المناطق مع بداية العام الدراسي سنويا غير مستعصية على الحل، شريطة التوجه الى الاعتماد على وسائل النقل الجماعي المتطورة والحديثة والإسراع بتنفيذ المترو الدراسية للطلبة وكذلك الخاصة بالركاب، مشيرا إلى ضرورة نشر ثقافة النقل الجماعي.



وجدد المطر دعوته إلى أهمية ادراج برامج التوعية المرورية ضمن المناهج التعليمية الخاصة برياض الاطفال وحتى المرحلة الثانوية، وبما يتناسب مع كل مرحلة دراسية بهدف غرس التوعية والالتزام بالقواعد المرورية لدى الطلبة منذ الصغر.



وأشار إلى أن فكرة تغيير توقيت مواعيد الدوام المدرسي لن يجني أي ثمار، بل سيحدث حالة من الربكة لدى الجميع فضلا عن انزعاج أولياء الأمور لوجود عدد من الابناء بذات المدرسة مع اختلاف المراحل الدراسية، متـوجـهـــا بالتهنئة إلى الهيئات التدريسية وأولياء أمور الطلبة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، متمنيا للطلبة التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، مثنيا في الوقت ذاته على الجهود المبذولة من قبل رجال الداخلية لحفظ سلامة وأمان الجميع.