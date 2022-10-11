أكدت الكويت أنها تمضي بخطى «حثيثة وثابتة» لتجسيد كل عناصر وبنود أعمال التنمية المستدامة خاصة في مجال تطوير رأس المال البشري وتطوير أنظمة التعليم لمواكبة ودعم التحول في المجتمعات.



جاء ذلك في كلمة الكويت خلال الدورة الـ 215 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) والتي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى المنظمة د.آدم الملا.



وقال الملا إن الكويت تمضي بخطى حثيثة وثابتة بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد نحو إعداد أجيال صاعدة، مشيرا إلى الخطة التنموية الوطنية «كويت جديدة بحلول 2035» التي تجسد كل عناصر وبنود أعمال التنمية المستدامة خاصة في مجال تطوير رأس المال البشري وتوفير تعليم شامل ومنصف وذي جودة عالية للجميع.



وأوضح أن معدل الإنفاق الكويتي على قطاع التعليم من أعلى المعدلات العالمية حيث بلغت نسبة الإنفاق على قطاع التعليم في الكويت 12% من إجمالي الإنفاق الوطني.



أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فأكد د.الملا أن الكويت لم تفتأ تقدم العون والمساعدة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات في الكثير من الدول النامية عبر المؤسسات الكويتية المختلفة منها على سبيل المثال الصندوق الكويتي للتنمية.



وأشار إلى قمة تحويل التعليم التي عقدت في سبتمبر الماضي وهدفت إلى التعبئة وبحث الحلول لتغيير التعليم بحلول العام 2030 وتسخيره لتحويل الاقتصاد والمجتمع من اجل التنمية المستدامة وتطوير أنظمة التعليم لمواكبة ودعم التحول في المجتمعات، مضيفا أن تلك القمة أكدت في بيانها الختامي على استمرار التعبئة العالمية وحثت الدول الأعضاء والشركاء على إبقاء شعلة تحويل التعليم متقدة مع التركيز على الإجراءات الملموسة على ارض الواقع سواء في قاعات التدريس وغيرها أو في مجال تعزيز خبرة المعلمين والمتعلمين.