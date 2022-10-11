عبدالعزيز الفضلي



سعيا للارتقاء بمستوى الأداء الفني للمعلمات الجديدات في حصة التربية البدنية وخطة برنامج التوجيه الفني، أقام التوجيه الفني للتربية البدنية في منطقة العاصمة التعليمية ملتقى للتميز والإبداع لمعلمات التربية البدنية الجديدات على مدار 4 أيام في ثانوية الروضة للبنات ومدرسة الدعية المشتركة للبنات، برعاية مدير الشؤون التعليمية دلال الناهض والموجه العام للتربية البدنية ناهد الفهد، وإشراف الموجهة الفنية الأولى تهاني الهولي، وإعداد الموجهات الفنيات د.عذاري شمساه ود.نورة خليفة وفايزة المطيري.



وقالت مدير الشؤون التعليمية دلال الناهض إن الدورة تهدف إلى تأهيل المعلمين إداريا وفنيا وتعريفهم بمهامهم الوظيفية، كما أنها تتناول الجوانب الإدارية والفنية للمعلمين والقائمين عليها من مديري إدارات ومراقبي مراحل وموجهين لتعريفهم بالقوانين والنشرات الخاصة بوزارة التربية.



وبدورها، أكدت الموجهة الفنية الأولى بمنطقة العاصمة التعليمية فايزة المطيري أهمية الحرص على التنمية المهنية التي تحسن من مستوى المعلمين التعليمي، الذي سينعكس إيجابيا على مستوى الطلبة، داعية إلى ضرورة الالتزام بالميثاق التربوي للمعلم.



وتخلل الحفل كلمة المتعلمة لولوة الحربي من مدرسة مريم عبدالملك الصالح الابتدائية بنات، بالإضافة إلى العرض المرئي بعنوان «العاصمة كنا ومازلنا» و«همسات تربوية» من تقديم مديرة مدرسة العصماء بنت الحارث الثانوية بنات خيال الإبراهيم، ومديرة مدرسة اليرموك الثانوية بنات نهى بن سلامة، كما تم عرض الدرس الأول من البرنامج التدريبي.