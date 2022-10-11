

أكد رئيس اللجنة الميدانية لانتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2023/2022 فالح المسعود أن اللجنة انتهت من كل التجهيزات اللازمة لتنظيم انتخابات الجمعيات الطلابية هذا العام، والتي ستنطلق اليوم في كلية الحقوق، موضحا أنه تم اختيار رؤساء وأعضاء لجنة الاقتراع من أصحاب الكفاءة والقدرة على تنظيم الانتخابات، إضافة لاختيار أماكن الاقتراع والفرز والتي روعي فيها مبدأ السرية والشفافية، وكذلك السعة المكانية لإنجاح العرس الطلابي.



وحول انتخابات اليوم الأول في كلية الحقوق، أشار المسعود إلى أنه تم اختيار أماكن الاقتراع في كلية الحقوق والتي ستكون في قاعة 122 للطلبة وقاعة 139 للطالبات، مضيفا أن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت بلغ 1348 طالبا و1756 طالبة بمجموع 3104 طلاب ممن سيختارون ممثليهم في مقاعد الهيئة الإدارية لجمعية الحقوق، والتي يتنافس عليها كل من قائمة المتحدون والقائمة المستقلة.



كما أكد استعداد اللجنة لتنظيم انتخابات باقي الكليات، والتي ستقام خلال هذا الشهر، حيث تم تجهيز مقار الاقتراع والفرز واختيار أعضاء اللجان.



وأفاد بأنه تمت مراعاة السعة المكانية المناسبة لأعداد الطلبة والطالبات في عدد من الكليات لاسيما مع زيادة عدد المستجدين الذين سيشاركون في العملية الانتخابية، إذ خصصت قاعات للطالبات وأخرى للطلبة للتخفيف من الزحام أثناء الاقتراع، مشيدا بتعاون المديرين الإداريين في كليات الجامعة المختلفة مع اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك رجال الأمن والسلامة من خلال عملية تنظيم دخول وخروج الطلبة أثناء عملية الاقتراع.