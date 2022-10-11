في إطار سعي كلية الكويت التقنية في دعم طلبتها، أقامت الكلية الأسبوع التنويري للطلبة الجدد، وشهد الحدث إقبالا من حضور الطلبة والطالبات. يذكر أن الأسبوع التنويري أقيم الاثنين 19 سبتمبر الماضي واستمر حتى الخميس 22 سبتمبر، حيث تخلل الأسبوع لقاء تنويريا حضره كل من نائب الرئيس للشؤون الطلابية والتسجيل نورة بودي ونائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية عبدالرحمن العجيل. وتنوع الأسبوع التنويري في عدة لقاءات منها اللقاء التنويري الأكاديمي والذي كان يستضيف رئيس كل قسم في الكلية لإعطاء نبذه تعريفية عن القسم، واللقاءات التنويرية الإدارية والتي كان لها الأثر الجيد في نفوس الطلاب ومنها لقاء نائب مدير قسم الحياة الطلابية والتعرف على الأنشطة والفعاليات التي ستقام خلال العام الأكاديمي وأيضا قام قسم الإرشاد الطلابي بإمداد الطلبة المستجدين بكل المعلومات الأكاديمية والإجابة عن جميع استفساراتهم من خلال جلسة نقاشية كانت ضمن الأسبوع التنويري.