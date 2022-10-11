آلاء خليفة



أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2023/2022، عن فوز قائمة الإعمارية في انتخابات جمعية طلبة كلية العمارة بالتزكية بعد إغلاق باب الترشح يوم الثلاثاء الماضي وعدم ترشح أي قائمة منافسة.



وكشفت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، عن فتح باب الترشح لانتخابات جمعية كلية الطب يوم الأربعاء الماضي 5 الجاري، على أن تنعقد انتخابات الهيئة الإدارية يوم الاثنين الموافق 17 الجاري، مبينة أن آخر موعد لتسجيل أوراق الترشح يوم غد الأربعاء، وآخر موعد للانسحاب من الترشح يوم الخميس المقبل، وموعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الأحد 16 الجاري.



كما تم فتح باب الترشح لانتخابات جمعية طلبة كلية العلوم الإدارية وكلية طب الأسنان وكلية الآداب يوم الخميس الماضي، على أن تنعقد انتخابات الهيئة الإدارية يوم الثلاثاء الموافق 18 الجاري، مبينة أن آخر موعد لتسجيل أوراق الترشح يوم الخميس المقبل، وآخر موعد للانسحاب من الترشح يوم الأحد 16 الجاري، وموعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الاثنين 17 منه.



وأكدت اللجنة العليا أن جميع اللجان العاملة في الانتخابات الطلابية على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات في الكليات المعنية، داعية مندوبي القوائم الطلابية إلى ضرورة مراجعة تعميم الانتخابات الطلابية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات ومتطلبات الانتخابات لهذا العام.