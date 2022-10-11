استعاد برشلونة الصدارة بفوز بشق النفس على ضيفه سلتا فيغو 1-0 على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في برشلونة بالمرحلة الثامنة من بطولة إسبانيا في كرة القدم.



ويدين النادي الكاتالوني بفوزه السابع تواليا الى لاعب وسطه الدولي بيدري صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 17، فيما كان الغائب الحاضر هدافه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي لم يهدد مرمى الضيوف طوال المباراة.

وكان برشلونة الطرف الأفضل في الشوط الأول لكن دون خطورة كبيرة على مرمى ضيوفه الذين انتفضوا في الشوط الثاني وكانوا قاب قوسين أو أدنى من هز الشباك في أكثر من مناسبة لولا تألق حارس المرمى الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن الذي تصدى لأكثر من فرصة وأمن ثلاث نقاط ثمينة لفريقه.



واستعاد برشلونة صدارة الليغا برصيد 22 نقطة وبفارق الأهداف أمام غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب قبل الكلاسيكو بينهما الأحد المقبل على ملعب «سانتياغو برنابيو» في مدريد بقمة المرحلة التاسعة.



وقال مدافع برشلونة ماركوس ألونسو «عانينا في نهاية المباراة ، لكننا حققنا الأهم بأننا حصدنا النقاط الثلاث. علينا ان نتحسن كي لا نمنح الخصم فرصا للتسجيل».

وأضاف «الآن علينا أن نستريح ونستعد لمواجهة انتر التي نراهن على كل شيء فيها من أجل مواصلة المشوار في مسابقة دوري الأبطال».



في المقابل، قال قائد سلتا فيغو ياغو أسباس «كنا نستحق اكثر من التعادل. قدمنا شوطا ثانيا رائعا وحصلنا على ست فرص وعندما لا تستغلها في كامب نو حيث تواجه فريقا كبيرا، فإنك تدفع الثمن غاليا».



إيطاليا



انتهت المواجهة المرتقبة بين أودينيزي وضيفه أتالانتا لصالح نابولي، وذلك بتعادلهما 2-2 في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ما سمح للفريق الجنوبي بالانفراد في الصدارة بفوزه على مضيفه كريمونيزي 4-1.



وفي كريمونا، واصل نابولي موسمه الرائع بتحقيقه وللمرة الأولى في تاريخه ثمانية انتصارات متتالية في جميع المسابقات، بينها ثلاثة في دوري الأبطال وآخرها منتصف الأسبوع خارج ملعبه بنتيجة كاسحة على أياكس الهولندي 6-1، وذلك بتغلبه على كريمونيزي الجريح 4-1.



وواصل الأرجنتيني باولو ديبالا تألقه مع فريقه الجديد روما بتسجيله هدفه الخامس بقميص نادي العاصمة، مساهما في تعويض سقوطه الخميس على أرضه في «يوروبا ليغ» أمام ريال بيتيس الإسباني 1-2 من خلال الفوز عليه 2-1، إلا أن الفرحة لم تكتمل لأنه خرج مصابا.

وبعد افتتاحه التسجيل باكرا، عبر الإنجليزي كريس سمولينغ (6)، وجد روما نفسه على المسافة ذاتها من ضيفه بعدما أدرك البرازيلي غابريال ستريفيزا التعادل (39) رغم النقص العددي في صفوف فريقه نتيجة طرد الدنماركي مورتن هيولماند (23).

لكن ديبالا أعاد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الى المقدمة في مستهل الشوط الثاني (48) قبل أن يخرج مصابا عقب تنفيذه ركلة الجزاء.



فرنسا



لم يستغل لنس خسارة مرسيليا لكي يتقدم عليه ويصبح ثالثا، فسقط للمرة الأولى هذا الموسم وذلك في دربي الشمال أمام مضيفه ليل بهدف سجله الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.، رافعا رصيد بطل الموسم قبل الماضي الى 16 نقطة في المركز السابع.



ألمانيا



استفاد أونيون برلين على أكمل وجه من الخدمة التي قدمها له جاره هرتا بإجباره فرايبورغ على الاكتفاء بالتعادل 2-2، وانفرد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه الشاق على مضيفه شتوتغارت 1-0 في المرحلة التاسعة.



وخاض أونيون برلين اللقاء وهو متخلف بفارق نقطة خلف فرايبورغ بعدما أنقذ الأخير نقطة من مباراته في العاصمة مع هرتا.

لكن فريق المدرب السويسري أورس فيشر خرج من هذه المرحلة وحيدا في الصدارة بعد فوز صعب على شتوتغارت بطله المدافع بول جايكل الذي سجل الهدف الوحيد بكرة رأسية عقب ركلة ركنية في الدقيقة 76.



وما سهل من مهمة أونيون برلين في نهاية اللقاء، أن شتوتغارت أكمله بعشرة لاعبين بعد طرد المهاجم الغيني سيرهو غيراسي في الدقيقة 82 بالانذار الثاني، ما ساهم في الهزيمة الرابعة لشتوتغارت من دون أي فوز (5 نقاط من 5 تعادلات).



غريزمان ينضم بشكل نهائي لأتلتيكو



تعاقد أتلتيكو مدريد نهائيا مع المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان مقابل 20 مليون يورو، بعد عودته إلى صفوفه من مواطنه برشلونة. وقال نادي العاصمة في بيان «وقع غريزمان عقدا يربطه بنادينا حتى 30 يونيو 2026».



وكان غريزمان ضمن الخطط الرئيسة لمدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني الموسم الماضي، لكنه تحول إلى مقاعد البدلاء الموسم الجاري، في محاولة من أتلتيكو للتهرب من دفع 40 مليون يورو الزامية، حال إشراكه أكثر من عدد محدد من المباريات.

وتضمن بند وجوب دفع 40 مليون يورو حال خاض أكثر من 45 دقيقة في 50% من مباريات أتلتيكو بين يوليو 2021 ويونيو 2023.



ومع اقتراب كأس العالم في قطر ورغبة غريزمان في مشاركة إضافية، تفاوض أتلتيكو وبرشلونة على عقد جديد مقدر بعشرين مليون يورو، وأكد رئيس برشلونة جوان لابورتا هذا الرقم في الجمعية العمومية للنادي.