برعاية وحضور رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر اختتمت أمس الأول بطولة الكويت الدولية الـ19 للتنس للناشئين والناشئات (J4 ALZAHRA) على ملاعب الاتحاد الكويتي للتنس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس بمشاركة 18 لاعبة من 12 دولة و38 لاعبا من 20 دولة.



وقد حضر المباراة النهائية عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس، حيث أسفرت البطولة عن فوز الفرنسي ثيو هيرمان بالمركز الأول في فردي الرجال وحل الهولندي كيفان رايتكيرك ثانيا، وفي مسابقة زوجي الناشئين فاز الثنائي المكون من الأردني محمد القطب وزميله البرتغالي تيجو بوشمانز بينما حل ثانيا الثنائي الفرنسيان ثيو هيرمان وزميله هوجو سواريز.



وفي مسابقة فردي الناشئات فازت الفرنسية ليا باثيليير بالمركز الاول، وحلت ثانية الفرنسية أماهي شاريير، وفي مسابقة زوجي الناشئات فاز بالمركز الأول الثنائي الفرنسيتان ليا باثيليير وزميلتها أماهي شاريير وحل ثانيا الثنائي المكون من اللاعبتين الروسية ريناتا غاراييفا وزميلتها الرومانية آندرا إيزابيللا سيربو.



وتأتي هذه البطولة ضمن 4 بطولات دولية للناشئين والناشئات ينظمها الاتحاد الكويتي للتنس على ملاعبه بمجمع التنس بإشراف الاتحاد الدولي للتنس وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري بمشاركة دولية من أجل حصاد نقاط تصنيف الاتحاد الدولي للتنس للناشئين.