تواصلت منافسات البطولة الآسيوية للمبارزة تحت 23 عاما، وشهدت فوز الصين تايبيه بالميدالية الذهبية في سلاح الـ (فويل) للشباب في حين توجت كازاخستان بذهبية سلاح الـ (ايبيه) للاناث.



وشهدت منافسات الـ (فويل) فوز تشي تشين لاعب الصين تايبيه في المباراة النهائية على نظيره الكوري الجنوبي هيونبين آن الذي حصد بدوره الميدالية الفضية فيما فازا اللاعبان الكوريان يوبي بارك وجيون هيون بالميدالية البرونزية.



وفي منافسات سلاح الـ (ايبيه) للاناث فازت الكازاخستانية صوفيا في المباراة النهائية على نظيرتها الكورية الجنوبية تشيرين كيم التي نالت الميدالية الفضية في حين فازت اللاعبة الكازاخستانية فلادزلافا أندريفا ولاعبة الصين تايبيه لي هسيانغ بالميدالية البرونزية.



وتختتم منافسات البطولة المقامة بمشاركة 23 دولة اليوم الثلاثاء على صالة اتحاد المبارزة.