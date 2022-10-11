كرمت أكاديمية هيلي للجمباز لاعباتها المشاركات مع المنتخب في البطولة العربية للجمباز التي نظمت في الجزائر مؤخرا والتي حصد فيها منتخبنا المركز الثاني على مستوى فرق الآنسات والمركز الأول مختلط في المنافسات.



وتضم الأكاديمية 3 لاعبات في المنتخب من اصل 5 شاركن في البطولة وقد تميزن بأدائهن وساهمن في نتائج المنتخب المتميزة.



وبحضور ذوي اللاعبات ومدربي الأكاديمية تم توزيع الجوائز والدروع التكريمية، حيث قالت اللاعبة غزلان الحبيل التي تعرضت لكسر في قدمها خلال البطولة: «أشعر بالفخر لمساهمتي في رفع اسم الكويت في المحافل العربية»، لافتة إلى أن الإصابة لن تثنيها عن متابعة الجهد للدفاع عن ألوان منتخب بلادها واكاديمتها.



بدورها، قالت اللاعبة مريم ناجي إنها المشاركة الدولية الأولى لها في صفوف المنتخب، لافتة إلى أن تحقيق هذه النتائج للكويت يضع مسؤولية كبيرة على عاتق اللاعبات لتقديم افضل ما لديهن لتحقيق الانتصارات والمحافظة على الفوز، كما اعتبرت اللاعبة مسك الدوسري فوز المنتخب بالميدالية الذهبية انه وسام فخر على صدر كل رياضي، لافتة إلى أن الجهد والتعب والتحضير الجيد ومساعدة المدربين وتوجيهاتهم كانت من أبرز الأسباب التي أوصلتهم إلى هذه النتيجة المشرفة.