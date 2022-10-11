بعد سقوطه بثلاثية نظيفة في لندن الأسبوع الفائت، يتطلع ميلان للثأر من تشلسي عندما يستقبله على ملعب سان سيرو ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم التي ستمنح الفرصة لريال مدريد ومان سيتي في حجز أول بطاقتين الى الدور ثمن النهائي.



ويدرك الفريقـــان الإيطالي والانجليزي، اللذين يتشاركان عدد النقاط ذاته (4) خلف النمساوي ريد بول سالزبروغ (5) في المجموعة الخامسة، أهمية الفوز بهذه المباراة لفض الشراكة بينهما والاقتراب أكثر من دور الـ 16.



ورغم سقوطه القاسي في إنجلترا يدخل ميلان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن حسم قمة الدوري المحلي أمام ضيفه يوفنتوس بفوزه عليه 2-0 ليبقى ضمن فرق الطليعة.



ولا يملك «الروسونيري» سجلا جيدا ضد الأندية الانجليزية في السنوات الأخيرة، إذ اكتفى ضدها بفوز واحد في آخر 11 مباراة ضمن دوري الأبطال مقابل ثماني هزائم وتعادلين.



أما تشلسي فواصل نتائجه الجيدة مع المدرب الجديد غراهام بوتر وحقق انتصاره الثاني تواليا في الدوري بثلاثية نظيفة على ضيفه ولفرهامبتون نهاية الأسبوع.



ومنذ أن خلف الألماني المقال توماس توخل على رأس الجهاز الفني للـ «بلوز»، حقق بوتر ثلاثة انتصارات في جميع المسابقات بعد تعادل مخيب ضد سالزبورغ في لندن في اختباره الأول.



وسيسعى الفريق النمساوي للإفادة من المواجهة الانجليزية-الإيطالية وتجديد فوزه على المتذيل دينامو زغرب (3 نقاط) عندما يحل عليه في كرواتيا بعدما أسقطه بهدف نظيف ذهابا.



وفي المجموعة السادسة يأمل ريال مدريد العودة من العاصمة البولندية وارسو بالنقاط الثلاث وببطاقة التأهل الى الدور ثمن النهائي عندما يواجه شاختار دانييتسك الأوكراني الذي يلعب بعيدا عن بلاده بسبب الغزو الروسي.

ويتصدر النادي الملكي المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) من ثلاثة انتصارات، أمام شاختار (4) ولايبزيغ الالماني (3) وسلتيك الاسكتلندي (نقطة).



وكان بطل إسبانيا تفوق على شاختار في المباراة الأولى الاسبوع الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو 2-1.



وفي المباراة الأخرى، يحل لايبزيغ ضيفا في اسكتلندا على سلتيك بعد فوزه 3-1 على ارضه في المباراة الأولى.



ويبدو مان سيتي بقيادة هدافه الخارق إرلينغ هالاند مرشحا أكثر من أي وقت للعبور إلى الدور التالي عندما يحل على كوبنهاغن في الدنمارك، بعد أن ألحق به خسارة مذلة 5-0 في ملعب الاتحاد، بينها ثنائية للنروجي.



ويتصدر فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة (9) أمام بوروسيا دورتموند (6)، مقابل نقطة لكل من إشبيلية وكوبنهاغن. سيضمن بطاقة تأهله بحال فوزه، أو تعادله توازيا مع فوز دورتموند أو تعادله.



ويتطلع النادي الأندلسي لتعويض الخسارة المذلة 4-1 على أرضه ضد الفريق الألماني الفائت التي أطاحت المدرب خولين لوبيتيغي بعد بداية كارثية للموسم محليا وقاريا.



باريس للعودة



يأمل باريس سان جرمان الفرنسي في العودة إلى الانتصارات بعد تعادله في آخر مباراتين بجميع المسابقات، عندما يستضيف بنفيكا البرتغالي على ملعب بارك دي برانس بعد أن تعادلا 1-1 في لشبونة. ويتساوى الفريقان برصيد 7 نقاط في الصدارة.