اضطر الزامبي اينوك مويبو لاعب برايتون الإنجليزي الى الاعتزال عن عمر 24 عاما، اثر تشخيص إصابته بمرض وراثي في القلب بحسب ما أعلن ناديه.



وقال النادي إن حالته التي يمكن أن تتفاقم مع مرور الوقت ستعرض اللاعب «لخطر كبير للغاية بالتعرض لأزمة قلبية محتملة إذا استمر في لعب كرة القدم التنافسية».



ولم يكن اينوك على ما يرام أثناء رحلة للانضمام إلى صفوف منتخب زامبيا خلال النافذة الدولية الاخيرة في سبتمبر وبعد فترة قضاها في المستشفى في مالي، عاد إلى برايتون للخضوع لمزيد من فحوصات القلب.



وقال النادي في بيان «توصلت الفحوصات الى خلاصة أن مرضه ناتج عن حالة قلبية وراثية ظهرت تدريجيا في حياته ولم تظهر من قبل في فحص القلب المنتظم».



وأضاف البيان «للأسف، يمكن أن يتفاقم وضعه من خلال ممارسة الرياضة، لذلك تم إعلام اينوك بأن الخيار الوحيد، من أجل سلامته، هو التوقف عن ممارسة كرة القدم».



اما مويبو الذي سجل ثلاثة أهداف في 27 مباراة مع برايتون، فقال على تويتر إنه «حقق حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز».



وتابع «للأسف بعض الاحلام يجب ان تتوقف، وبالتالي اعلن بحزن اعتزالي بعد النصيحة الطبية التي تلقيتها».