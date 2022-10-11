بناء على البلاغ الوارد من احد المواطنين بوجود سلاحف بحرية عالقة في «حظرة» جزيره فيلكا، قامت ‫الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع «الإطفاء» والمركز العلمي وفريق الغوص «سنيار» بإخراج 7 سلاحف من نوع «الخضراء» و«ذات منقار الصقر» والتأكد من سلامتها وحالتها الصحية وإطلاقهـــا.



وقالت «البيئة»: خلال الكشف على إحداها تبين تدني حالتها الصحية، وتم نقلها إلى المركز العلمي للبدء في إعادة تأهيلها ومعالجتها، مثنية على جهود وتعاون الجهات المعنية والمواطنين، آملة من رواد البحر التـــواصل مع الهيئـــة عند مشاهدتهم لهـــــــذه الكائنـــــــات البحريـــة.