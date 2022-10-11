

أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني عن إجراء قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من الطلبة ضباط الاختصاص بعد الانتهاء من المقابلات التخصصية للجامعيين.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني مدير مديرية التوجيه المعنوي العقيد د.جدعان فاضل جدعان في بيان، أن إجراءات القبول في الحرس الوطني تتم وفق نهج الشفافية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.



وأوضح أن القرعة العلنية ستعقد في قاعة الشهداء بمعسكر الصمود، وستكون قرعة منفردة لكل تخصص توضع خلالها أسماء المتقدمين المستوفين للشروط العامة والخاصة الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية التخصصية والمقابلات الشخصية.



وأضاف أن عملية القرعة يمكن متابعتها مباشرة بحساب الحرس الوطني على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام (kng_kw)، في تمام الساعة 10 صباحا اليوم الثلاثاء 11 الجاري، متمنيا لمن يحالفهم الحظ التوفيق في تحقيق أهدافهم بنيل شرف الدفاع عن تراب الوطن جنبا إلى جنب مع إخوانهم في الحرس الوطني.