بدأت لجنة الأمن الغذائي العالمي اجتماعا سنويا بمقر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في روما أمس لمناقشة سبل تنسيق الاستجابة لأزمة الأغذية العالمية بمشاركة الكويت.



وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة وجه بها إلى الاجتماع السنوي الـ50 للجنة على الظروف الحرجة التي يلتقي فيها ممثلو الدول الأعضاء بعدما زادت جائحة «كوفيد-19» من مستويات التفاوت التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا وأزمة تكلفة الغذاء.



وأوضح غوتيريش أن حوالي نصف البشرية ليس بمقدورهم الوصول إلى وجبة غذائية صحية، مشيرا إلى أنه دعا لذلك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي إلى عقد «قمة للأنظمة الغذائية» من شأنها «أن تسهم في الإنعاش الاقتصادي والحد من الفقر والمساواة وتوفير العمل اللائق» ما يسهم بدوره من تخفيف حدة التغير المناخي.



وأشار إلى نحو 100 حكومة عرضت خلال قمة الأنظمة الغذائية استراتيجيات وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية مؤكدا أهمية مساهمة لجنة الأمن الغذائي العالمي بتضافر الجهود والأفكار والسياسات التي تمكن تحقيق التحول اللازم في الأنظمة الغذائية من حيازة الأراضي إلى الاستثمار الزراعي الرشيد.



وفي كلمته الافتتاحية أكد المدير العام لـ «فاو» شو دونيو أهمية الدور الخاص المناط بلجنة الأمن الغذائي ضمن الهيكل الدستوري للمنظمة، لافتا بدوره إلى انعقاد الاجتماع في وقت حرج في ظل التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والتغذية في العالم.



وقال إن تقرير «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم» المعروض على الاجتماع يكشف عن أن 828 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع في 2021 بزيادة 46 مليونا عن العام السابق بالإضافة إلى 2.3 مليار شخص يعانون على نحو خفيف أو حاد من انعدام الأمن الغذائي فيما أصبح 350 مليونا بعد الجائحة يواجهون تحديات بالنسبة للتغذية.