يحيى حميدان



قرر اتحاد كرة القدم انهاء عقد مدرب منتخبنا الوطني لكرة الصالات البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، وذلك إثر الخروج من كأس آسيا التي احتضنتها الكويت الأسبوعين الماضيين، بعد الخسارة من أوزبكستان 0-3 في الدور ربع النهائي.



ولم يظهر «أزرق الصالات» بمستواه المعهود في البطولة القارية، حيث عانى في تجاوز مرحلة المجموعات قبل الهزيمة من أوزبكستان. وحقق «كاكاو» نتائج مميزة مع «الأزرق»، حيث فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية، وكأس غرب آسيا للمرة الأولى في تاريخ منتخبنا، كما وصل إلى نصف نهائي كأس العرب بتشكيلة من اللاعبين الشباب المطعمين بعدد قليل من عناصر الخبرة.