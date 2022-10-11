الجهراء يخشى مفاجآت «البشائر» في ختام دور الـ 16



تأهل كاظمة إلى الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة للرجال بعد تغلبه على نظيره وداد بوفاريك الجزائري 90-74 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم، كما حجز الاتحاد السكندري المصري البطاقة الثانية في دور الـ 8 بعد تغلبه الكبير على الغرافة القطري 109-70 في أولي مواجهات دور الـ 16 للبطولة التي يستضيفها نادي الكويت.



إلى ذلك، تختتم اليوم مواجهات دور الـ 16، بمواجهة تجمع الجهراء ثالث ممثلي السلة الكويتية مع نظيره البشائر العماني في 7 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم، فيما يخوض الأهلي المصري حامل اللقب أولى مواجهات النصف الثاني من هذا الدور بلقاء يجمعه مع أهلي حلب السوري في 1 ظهرا يعقبه في 3 عصرا مواجهة متكافئة تجمع الرياضي اللبناني وأهلي بنغازي الليبي، فيما يصطدم بيروت اللبناني بنظيره السد القطري في 5 مساء.



ومن المقرر أن تنطلق مساء غد الأربعاء مواجهات الدور ربع النهائي للبطولة التي يستضيفها نادي الكويت بمشاركة 16 ناديا من 11 دولة، وتختتم السبت المقبل بالمباراة النهائية، اذ ستقام جميع مباريات الأدوار الإقصائية على صالة اتحاد كرة السلة.



هذا، ولن يكون البشائر العماني صيدا سهلا لـ «الجهراوية» اليوم، ويتوقع أن يتسبب ممثل السلة العمانية بمتاعب كبيرة لفريق المدرب اللبناني أحمد الفران، الذي أبدى سعادته بالتواجد في عرس كرة السلة العربي الكبير.

وقال: «مشاركتنا في البطولة شرف رفيع، وهناك العديد من لاعبي الفريق يشاركون في البطولة للمرة الأولى، ونسعى لتحقيق أفضل النتائج، ونأمل أن نكون «الحصان الأسود» في البطولة، وعند حسن ظن جماهير الجهراء وعشاق كرة السلة في الكويت»، لافتا إلى أن الجهراء استعد في القاهرة، وتأثر سلبا بعدد من الإصابات، وتأخر وصول المحترفين.



إلى ذلك، يبدو الأهلي المصري في طريقه لتجاوز عقبة أهلي حلب والمضي قدما نحو ربع النهائي، عطفا على الأداء الثابت الذي قدمه في الأدوار التمهيدية، والنتائج الكبيرة التي سجلها في أغلب مبارياته بقيادة مدربه الإسباني أوغستي بوش، بينما لا تبدو المهمة سهلة لممثلي السلة اللبنانية الرياضي وبيروت، حيث ينتظرهما أهلي بنغازي والسد تواليا.