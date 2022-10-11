يحيى حميدان



أبدى رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا ثقته الكبيرة بالمدرب هاني الصقر واللاعبين لتجاوز ظروف المرحلة الحالية.



وأضاف الملا لـ «الأنباء»، أن الصقر وجهازه الفني واللاعبين يقومون بجهود كبيرة في التدريبات والمباريات رغم الغيابات الكبيرة.



وأردف ان «الأحمر والأسود» يعاني من غياب المدافع الفرنسي اسحاق كونيه وعلي باش وسعد المطيري وعثمان الفيلكاوي للاصابة، وكذلك الأمر مع الحارس أحمد الدوسري الذي دخل في برنامج تجهيز خاص منذ أيام.

وأشار الملا إلى أن إسحاق انتهى موسمه بشكل مؤكد بعد اصابته في الرباط الصليبي، وعليه سنقوم بالبحث عن مدافع أجنبي بديل في فترة الانتقالات الشتوية المقررة يناير المقبل.



وأوضح أن خيطان تأثر كذلك بمغادرة مجموعة من لاعبيه الأساسيين إلى أندية أخرى، وجميع هذه الظروف تؤثر حتى على أكبر الفرق.



وبين الملا أن «الأحمر والأسود» سيستعيد جهود الجناح محمد عبيد في لقاء الغد امام الشباب ضمن الجولة الخامسة من دوري «زين» للدرجة الأولى بعد غيابه عن الفريق في الفترة الماضية للإصابة، ووصوله للجاهزية المطلوبة حاليا، لافتا الى ان مواجهة الغد لن تكون سهلة امام فريق مكتمل الصفوف ويمتلك خبرة في الدوري الممتاز.