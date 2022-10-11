المنامة - ناصر محمد



قام رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين بزيارة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أمس في البحرين، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد للشؤون المالية والإدارية أحمد عقلة العنزي وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز السمحان والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي.



وهنأ الشاهين الشيخ سلمان بن إبراهيم بعد اقتراب الإعلان عن تزكيته بشكل رسمي لولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد الآسيوي وذلك لعدم ترشح منافس آخر على رئاسة الاتحاد وهو أمر يدل على نجاح الشيخ سلمان بن إبراهيم في تطوير كرة القدم الآسيوية طوال السنوات الماضية.

كما التقى الشاهين برئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة اول من أمس بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد للشؤون المالية والإدارية أحمد عقلة العنزي وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز السمحان والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني.



وأشاد الشاهين بالدور الكبير الذي يقوم به الشيخ علي بن خليفة من أجل تطوير كرة القدم البحرينية.



وتطرق معه إلى العديد من الأمور التي تساهم في زيادة التعاون بين الاتحادين الشقيقين في مجال تبادل الخبرات والمباريات الودية.



من جانبه، أشاد الشيخ علي بن خليفة بالجهود التي بذلها الشاهين في تطوير مسيرة الكرة الكويتية، معربا عن تقديره لدور الاتحاد الكويتي البارز في دعم اللعبة سواء محليا أو خليجيا أو دوليا، باعتبار الكرة الكويتية أحد أركان منظومة الكرة، والتي يشهد لها تاريخها بالإنجازات الحافلة والمكتسبات المتعددة، والتي تعكس التطور الهائل لدى الأشقاء على مستوى اللعبة الشعبية الأولى في العالم، ومتمنيا كل التوفيق لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة عبد الله أحمد الشاهين.