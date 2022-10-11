يعقوب العوضي



ضم الفريق الأول للكر الطائرة بالنادي العربي المحترف البيلاروسي سلافا شرابوفيتش رسميا للموسم الحالي، كما تعاقد مع المحترف البلغاري فينلين كاينكوف.



ويزخر سجل المحترفين بالعديد من الإنجازات حيث حقق البيلاروسي سلافا برونزية بطولة كأس التحدي في 2009 مع منتخب بلاده وفضية بطولة الدوري الأوروبي، كما انه مثل العديد من الأندية، منها أورال الروسي، زالدو الروماني وغوميل البيلاروسي، فيما لعب المحترف البلغاري فينلين لـ«الأخضر» قبل موسمين ومثل عدة أندية منها سايبا كهران الإيراني، بونتاس التركي والغرافة القطري.