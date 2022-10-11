مبارك الخالدي



قرر اتحاد كرة القدم بالاتفاق مع الاتحاد الآسيوي للعبة نقل منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية تحت 20 سنة المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا 2023، والتي يشارك فيها منتخبنا الوطني الى جوار استراليا والعراق والهند، والمقرر انطلاقها الجمعة المقبل من ستاد جابر الدولي الى ستاد علي صباح السالم بنادي النصر.

وجاء التعديل لدواع تنظيمية، حيث قام اتحاد الكرة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإقامة المباريات على ستاد نادي النصر.



وكان الأزرق قد استعد لخوض التصفيات بخطة إعداد طويلة انطلقت الصيف الحالي بمعسكر أقيم في صربيا تخللته مباريات ودية، كما انخرط في معسكر آخر بالبوسنة والهرسك تضمن عدة مباريات، ثم بمعسكر في القاهرة لعب خلاله مباراتين وديتين، واختتم برنامجه محليا بالفوز على فريق القادسية تحت 21 سنة 4-0.

وقد دخلت بعثة الأزرق في معسكر داخلي بفندق كراون بلازا. أما على صعيد وصول المنتخبات المشاركة والحكام، فقد وصلت بعثة المنتخب الاسترالي على دفعات ضمت مجموعة من اللاعبين، ومن المقرر ان تصل بعثة المنتخب العراقي غدا عبر منفذ العبدلي البري، كما سيصل في نفس التوقيت وفد المنتخب الهندي.