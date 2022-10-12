يعقوب العوضي



حسم فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية مواجهته مع الغريم التقليدي العربي بالفوز عليه 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مقر اتحاد الكرة الطائرة ضمن بطولة الاتحاد، وبذلك يصبح رصيد الأصفر نقطتين فيما اصبح رصيد العربي 3 نقاط.



وفي الإطار ذاته، فاز الكويت على الشباب 3-0 ورفع رصيده إلى 6 نقاط بينما يبقى الخاسر بلا نقاط، وفاز كاظمة على الساحل بالنتيجة نفسها ورفع رصيده إلى 6 نقاط، والجهراء على برقان 3-1 ورفع رصيده إلى 4 نقاط فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بنقطة واحدة.