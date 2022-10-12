المشعان: النسخة الكويتية لأكاديمية باريس سان جرمان العالمية تعكس التزام «الأرجان» بعناصر التميز والابتكار والتجدد في مشاريعها



يعقوب العوضي



أعلنت شركة أرجان بداية عن افتتاح أكاديمية باريس سان جرمان الكويت في منطقة صباح السالم، وذلك بحضور السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر ورئيس مجلس الإدارة لشركة الارجان العالمية العقارية هيثم الخالد بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الديبلوماسية الفرنسية المعروفة.



وتأتي أكاديمية باريس سان جرمان الكويت كنتاج لشراكة استثنائية بين ارجان بداية وأكاديمية باريس سان جيرمان PSG المرموقة التي تشمل 162 أكاديمية كرة قدم منتشرة في 19 دولة حول العالم تقدم برامج تدريبية متخصصة لرياضة كرة القدم بمنهجية فريدة من نوعها، تستمد قوتها وتفردها من نادي باريس سان جرمان الشهير الذي أنشئت تحت إشرافه وتوجيهه الفني، حيث تطبق المعايير المنهجية الخاصة للأكاديمية على كافة المدربين المعتمدين لديها، الذين يعملون على تحسين وتطوير مهارات اللاعبين ويشرفون على تأهيلهم وتدريبهم وفق القيم الأساسية لنادي باريس سان جرمان ليكونوا قادرين على الارتقاء بالأكاديمية الى الفريق المحترف التابع لها.



ومن المقرر أن تدير أكاديمية باريس سان جرمان الكويت ملاعب كرة القدم الخارجية والداخلية في «أرجان بداية» من خلال برامج تدريبية رياضية متخصصة للفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة.

وقد تم فتح باب التسجيل في الموسم التدريبي الأول للأكاديمية سبتمبر الماضي والذي لقي تفاعلا واسعا وإقبالا كبيرا.



وفي السياق ذاته، قالت الرئيسة التنفيذية لمجلس إدارة أرجان بداية د.دنا المشعان إن تأسيس النسخة الكويتية لأكاديمية باريس سان جرمان في مجمع أرجان بداية صباح السالم يعكس التزام الأرجان بعناصر التميز والابتكار والتجدد في مشاريعها، ويحقق شعارها «الحياة كما تحبها» مشيرة إلى أن أكاديمية باريس سان جرمان في أرجان بداية صباح السالم ستشكل قاعدة صلبة لتمكين وبناء فرق كرة قدم محترفة من الكويت، موضحة أن برامجها التدريبية المعتمدة ستشعل الشغف برياضة كرة القدم ايجابيا لدى اللاعبين من الأطفال والناشئين، وستوظفه لصقل مهاراتهم الكروية وتعزيز بلوغهم أعلى المستويات في الأداء والكفاءة.



الرغبة والإصرار



بدورها، أعربت السفيرة الفرنسية لدى الكويت كلير لو فليشر عن سعادتها بافتتاح الأكاديمية وقالت: «يشرفني أن أشارك في إطلاق أكاديمية كرة القدم الفرنسية الرائدة باريس سان جرمان في الكويت.

وواثقة من أنها ستعزز القدرات للأطفال الذين سينضمون إليها وستصقل مهاراتهم وتمنحهم الرغبة والإصرار على مواصلة التقدم والازدهار في أدائهم بغية الوصول إلى أفضل المستويات، مثمنة جهود مجموعة الأرجان ورئيس مجلس إدارتها هيثم الخالد ورئيسها التنفيذي خالد المشعان لدعم الرياضة في البلاد، مما ينعكس إيجابيا على قوة العلاقات بين البلدين الصديقين فرنسا والكويت».



من جهته، قال فابيان ديلم، المدير العام لشركة باريس سان جرمان الشرق الأوسط والهند، إن باريس سان جرمان أكاديمية عريقة ينصب تركيزها على تأسيس الرياضيين الشباب في جميع أنحاء العالم وخلق بيئة تمكنهم من التعبير عن أنفسهم من خلال الرياضة، لافتا إلى أن أرجان بداية تعد الوجهة المثالية لتحقيق ذلك، حيث تحتوي على مرافق شاملة ومتكاملة لتحقيق تلك الرؤية البعيدة المدى للتطوير والنهوض بالرياضة في الكويت، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح النسخة الكويتية لأكاديمية باريس سان جرمان وانطلاق فعاليات الموسم التدريبي الأول.

وأكاديمية باريس سان جرمان هي مدرسة كرة قدم مفتوحة لجميع الأطفال من الجنسين، وهي عبارة عن شبكة تحتوي على 162 مدرسة لكرة القدم منتشرة في 18 دولة (الولايات المتحدة الأميركية وكندا والبرازيل وفرنسا- جزر الأنتيل الفرنسية وجيانا الفرنسية وانجلترا وويلز وألمانيا والبرتغال وتركيا وقطر والكويت وروسيا ومصر والسنغال وروندا وتايلند وكوريا الجنوبية والصين).



وتوفر الأكاديمية فرصة مثالية لعشاق كرة القدم وكرة اليد ومؤخرا عشاق الرياضات الإلكترونية لعيش شغفهم وتطوير مهاراتهم جنبا إلى جنب مع نادي باريس سان جيرمان الشهير بخبرته وجودة تدريبه بفضل البرامج التدريبية للأكاديمية التي يستفيد منها أكثر من 22500 لاعب تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة من الفتيان والفتيات الذين يتلقون تدريباتهم على يد أمهر المدربين المؤهلين والمعتمدين عالميا إضافة إلى معسكرات التدريب المحددة أو كجزء من برامج تدريبية لمدة عام.