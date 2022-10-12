يلتقي فريق كرة السلة بنادي الكويت بطل الخليج مع نظيره دجلة الجامعة العراقي في السابعة من مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، لحجز البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة إلى الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة للرجال، التي يستضيفها نادي الكويت، وتختتم السبت المقبل.



كما يصطدم كاظمة بالاتحاد السكندري المصري في دور الـ 8 عند الثالثة عصر اليوم على ذات الصالة، وفي الخامسة مساء يلعب الفائز من مباراة الجهراء والبشائر العماني، مع الأهلي المصري الفائز على أهلي حلب السوري، على أن تبدأ مواجهات الدور ربع النهائي في الواحدة ظهرا بمباراة تجمع الرياضي اللبناني مع الفائز من مواجهة بيروت اللبناني والسد القطري.



وقد أقيمت مباريات الرياضي مع أهلي بنغازي، والسد مع بيروت، والجهراء مع البشائر في وقت متأخر من مساء امس ضمن منافسات اليوم الثاني من دور الـ 16.



وافتتحت منافسات دور الـ 16 امس الأول، اذ تغلب الكويت بسهولة على الميناء اليمني 104-55، في مباراة من جانب واحد في أغلب فتراتها، فضل خلالها المدرب الألماني للأبيض بيتر شومرز إراحة لاعبيه، تمهيدا لمشاركتهم في مباراة اليوم أمام دجلة العراقي، الذي تغلب هو الآخر على منافسه الأهلي البحريني 98-96 نقطة، في مباراة مثيرة ومتكافئة، لجأ خلالها الفريقان إلى وقت إضافي بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 87-87.

وشهدت بقية منافسات دور الـ 16 فوز كاظمة على وداد بوفاريك الجزائري 90-74، والاتحاد السكندري المصري على الغرافة القطري 109-70.



إلى ذلك، حجز الأهلي المصري بطل النسخة السابقة بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه مساء أمس على نظيره أهلي حلب السوري 87-76 نقطة، كما تأهل الرياضي اللبناني هو الآخر إلى دور الـ 8 بعد تحقيقه فوزا مستحقا على نظيره أهلي بنغازي الليبي 98-80.

من جانبه، أكد مدرب دجلة الجامعة العراقي حارث مبشر أن مواجهة الأهلي البحريني جاءت صعبة في جميع تفاصيلها، وقال إن الخصم لم يكن سهلا، وشكل ضغطا متواصلا على دجلة وسجل تفوقا وصل معه الفارق إلى 19 نقطة لمصلحته، ولكن بعزيمة الشباب عدنا مجددا إلى المباراة وفي الوقت المناسب عادلنا النتيجة ثم تفوقنا.