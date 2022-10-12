مبارك الخالدي



يختتم مساء اليوم القسم الاول لدوري زين للدرجة الاولى بإقامة مباراتين في اطار منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، حيث يستضيف الشباب برصيد 7 نقاط في الـ5:50 فريق خيطان بـ3 نقاط.

ويشهد ستاد عبدالله الخليفة مواجهة الصليبخات برصيد 3 نقاط مع برقان الذي جمع نقطة واحدة في تمام الساعة الـ8:10. ويغيب المتصدر فريق اليرموك برصيد 9 نقاط عن مواجهات الاسبوع بداعي الراحة.



وتكمن اهمية المباراتين في رغبة الفرق في البقاء ضمن دائرة المقدمة مع نهاية القسم الاول ولتوقف المسابقة لمدة اسبوعين بسبب انطلاق الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو ولي العهد 18 الجاري، على ان تستأنف في الاسبوع الاول من نوفمبر المقبل.