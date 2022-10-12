غادر وفد المنتخب الوطني للزوارق السريعة متجها إلى إيطاليا، لخوض منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة العالم للزوارق السريعة للموسم الحالي 2022، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة خلال الفترة من 14 إلى 16 الجاري في مدينة كومو الإيطالية، وترأس الوفد رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري علي الشمالي، فيما ضم عبداللطيف العماني مديرا فنيا والبطل العالمي بدر الدوسري قائدا للزورق (كويت B24) ومساعده محمد العيسائي إلى جانب طاقم إداري وفني ضم المدير الفني المخضرم عبداللطيف العماني والمدرب عدنان المسبحي وكل من عادل الشريدة ونواف العيسائي وخالد كرم ومحمد بركات.



وبهذه المناسبة، قال الشمالي ان الآمال كبيرة على بدر الدوسري لتحقيق المركز الأول أو مركز متقدم يسفر عن فوزه ببطولة العالم للموسم الحالي.



إلى ذلك، غادر البلاد متوجها إلى سلطنة عمان، وفد منتخبنا الوطني للشراع، للمشاركة في البطولة العربية للشراع، والتي ينظمها الاتحاد العربي للشراع بالتعاون مع الاتحاد العماني للشراع، وبمشاركة لاعبين يمثلون 9 منتخبات عربية، إذ يرأس الوفد أحمد عبدالسلام الفيلكاوي رئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي فيما يضم 4 لاعبين هم: علي جاسم بوحمد وأحمد حسين يونس وعلي الفيلكاوي وأمينة شاه، إلى جانب المدرب زين العابدين خيرات.



وسيصاحب البطولة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للشراع بمشاركة رئيس الاتحاد الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة إلى جانب نائبه خالد الفودري أمين السر العام في النادي البحري، حيث ستناقش الجمعية جدول البطولات المقبلة ومواعيدها وأبرز المستجدات وما يستجد من أعمال ومقترحات.