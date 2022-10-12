هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بدر الخالدي صحة موقف فريقه في إشراك المدافع الغامبي سانغ بيير أمام القادسية في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 6 لدوري «زين» للدرجة الممتازة، والتي انتهت بالتعادل 1-1.



وقال الخالدي لـ «الأنباء» إن الجهاز الإداري للسالمية يحرص كبقية الزملاء في جميع الأندية على التدقيق في كل البيانات المتعلقة باللاعبين بعد كل مباراة، والحصول على الوثائق الرسمية المعتمدة من الحكم والمراقب، وفيما يتعلق باللاعب سانغ بيير فلديه بطاقتان صفراوان فقط، تحصل عليهما في مباراتي الفحيحيل وكاظمة، ولم يحصل على أي إنذار ثالث قبل مباراة القادسية، لافتا إلى أن ذكر اسم اللاعب بالخطأ من قبل معلق مباراة أو الجماهير لا يؤخذ به كحقيقة مطلقة.



وذكر أن مواجهة النصر في الجولة الـ 7 للدوري الممتاز ستكون صعبة على الفريقين، حيث يضم الخصم العديد من اللاعبين المتميزين في صفوفه، ولديه كل الإمكانات التي تمكنه من تحقيق الفوز، وعلى الجهة الأخرى فإن السماوي جاهز للمباراة، وسيفتقد جهود مهدي دشتي لحصوله على 3 بطاقات صفراء.