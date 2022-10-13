سر الفن في سرعة وصوله إلى قلوب الأطفال وإقناعهم



الشارقة - عبدالحميد الخطيب



أكدت الفنانة السورية رشا رزق ان تقييم أعمال الأطفال ينبغي أن يسهم فيها الأطفال أنفسهم ولا تفرض عليهم من الكبار، مشيرة إلى ان الإبداع في الإنتاج كفيل بإيصال الأفكار والقيم إلى قناعات المشاهدين. ولفتت إلى أن نجاح أفلام الخيال العلمي يكمن أولا في نجاح كتابة روايات في هذا الجانب واحترافها.



جاء ذلك في جلسة حوارية تحدثت خلالها رزق عن تجربتها في عالم الفن ضمن أنشطة الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، والتي تنظمها مؤسسة (فن) وتستمر حتى 15 الجاري تحت شعار «فكر سينما» في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.



وتطرقت رشا رزق إلى مشاركتها في فيلم «الرحلة» الذي جاء بإنتاج سعودي- ياباني مشترك، لافتة إلى أن الفيلم يعتمد في أحداثه على منهج الفنتازيا التاريخية، ولكنه يتميز بأن أحداثه تستند إلى الواقع، وهي مستوحاة من سيرة الصحابي أوس بن جبير الأنصاري، حيث تؤدي رشا فيه دور زوجته، مشددة على أن التراث العربي حافل بالأحداث والقصص التي تثري الصناعة السينمائية بأعمال ذات قيمة فنية عالية جدا وجاذبة للمشاهدين، وأن الفن السينمائي والتلفزيوني من أهم أدوات التغيير الإيجابي وتعزيز القيم في نفوس الأجيال.



وقالت رزق: يكمن سر الفن وسحره في سرعة وصوله إلى قلوب الأطفال، وله جاذبية خاصة في إقناع الأطفال والمشاهدين بالقيم والاعتبار بما يحدث من صراعات بين الخير والشر، وما تؤول إليه من انتصار الخير، مؤكدة أن الأفكار والطروحات الفنية متوافرة بكثرة، ولكن الإبداع والنجاح في المنافسة هو في إخراج تلك الأفكار بأساليب إبداعية قادرة على صنع الفارق في إيصال تلك الأفكار إلى قناعات المشاهدين وملامستها مشاعرهم صغارا كانوا أو كبارا.



وحول مشاركتها في مسلسل الخيال العلمي «أجوان»، ردت: الفن العربي قادر على خلق فارق في عالم السينما، ونجاح أعمال الخيال العلمي يكمن أولا في نجاحنا في كتابة روايات الخيال العلمي، مثل رواية «أجوان»، التي استند إليها العمل، وهذا يشكل تحديا بالنسبة للمكتبة العربية التي بدأت تنطلق بنجاح في عالم كتابة الخيال العلمي، مؤكدة أنها إنجاز إماراتي رائد يتلاءم مع خطط وتطلعات الإمارات لاستكشاف الفضاء، والذي يقع ضمن استراتيجيتها لصياغة المستقبل.



وبسؤالها عن الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الأفلام التي تستحق المنافسة على جوائز المهرجانات السينمائية، أجابت رشا بأن النجاح التجاري واقتحام شبابيك التذاكر للأفلام ليس شرطا لريادة الأعمال السينمائية واستحقاقها التتويج في المهرجانات، فالقيمة الفنية هي المقياس الذي يضمن للأفلام الفوز في مهرجانات السينما الدولية، والتي يقع مهرجان الشارقة ضمن أهمها في تقديم منتج فني إبداعي رائد يخاطب الأطفال والشباب ويلامس شغفهم.



وفي نهاية الحلسة قدمت الفنانة رشا أغنيات حفرت في ذاكرة الجمهور ونشأوا عليها، وشاركها الحضور ترديد كلمات أغنية «قد لمعت عيناه» من مسلسل «القناص» وأغنية «روميو صديقي» من مسلسل «عهد الأصدقاء».



عروض سينمائية خاصة لطلاب المدارس



شهدت أنشطة «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022» إقبال مئات الطلاب من مختلف مدارس الشارقة ودولة الإمارات الذين أعربوا عن سعادتهم لزيارة المهرجان والاستمتاع بعروض الأفلام التي ينظمها في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، وفوكس سينما بسيتي سنتر الزاهية - الشارقة، و«مردف سيتي سنتر» - دبي، حيث تضمن برنامج اليوم الثاني للمهرجان 54 عرضا سينمائيا في هذه المواقع، منها فيلمان روائيان طويلان لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية يعرضان للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، هما «حكايات فرانز» الذي يروي مغامرات الفتى فرانز البالغ من العمر تسعة أعوام، و«أشبال الذئب من وادي التفاح» الذي يركز على الفتى ياشو في رحلته للعثور على والدته.



واستمتع الطلاب بمشاهدة 15 فيلم رسوم متحركة «أنيميشن»، و 5 أفلام وثائقية، وسبعة عروض سينمائية لأفلام من صنع الطلبة، منها 3 أفلام تعرض للمرة الأولى في منطقة الخليج وهي «من يحرقن الليل»، و«علي وخروفه المعجزة»، و«جوي».