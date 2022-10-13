تجول «النجمة الذهبية» نوال الزغبي في سلسلة حفلات ضخمة على عدد من الولايات المتحدة الأميركية ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلين، وتلتقي الجمهور العربي في 6 حفلات على الشكل التالي: بوسطن في 19 نوفمبر، ولاية ديترويت في 25 نوفمبر، ولاية شيكاغو في 26 نوفمبر، ولاية سان دييغو بتاريخ 27 نوفمبر، اطلنطا في 2 ديسمبر، وهيوستن بتاريخ 3 ديسمبر.



وتعد هذه الجولة الأميركية التي تنظمها Stage On Fire وBellagio Hall الأولى لها بعد إصدارها أغنية «حفلة» التي حققت نجاحا كبيرا، وانتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشكلة حالة مستمرة حتى يومنا هذا، متخطية الـ 15 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، وبعد مشاركتها في إحياء ذكرى نصر اكتوبر في مصر بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومشاركتها في الأوبريت الرسمي للمناسبة.



يذكر أن نوال ستحيي مهرجانا ضخما في 12 نوفمبر المقبل ضمن حفلات مسرح المجاز في الشارقة، كما بدأت التحضير لتصوير كليب لأغنية مصرية تصدر قريبا من إنتاج Lifestylez Studios.