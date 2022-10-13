Detective Knight: ROGUE



يتوغل المحقق «جيمس نايت» داخل شوارع لوس أنجيليس خلال الهالوين، حيث يسعى لتعقب مجموعة من اللصوص الذين تسببوا في إصابة زميله خلال مداهمتهم في عملية سرقة.



الفيلم من إخراج: إدوارد دريك، بطولة: بروس ويليس، لوكلين مونرو، كوري لارج، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 27 الجاري.





Lyle, Lyle, Crocodile



في إطار من المغامرات والكوميديا، يتناول العمل قصة تمساح استثنائي يعيش في مدينة نيويورك الأميركية وسط البشر.



الفيلم من إخراج كل من: جوش جوردون وويل سبيك، بطولة: بريت جيلمان، خافيير بارديم، كونستانس، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 20 الجاري.