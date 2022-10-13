دمشق ـ هدى العبود



كشفت الفنانة رشا بلال لـ«الأنباء» أنها تستعد للمشاركة بفيلم خارج حدود الوطن السوري وستكون وجهتها إيطاليا لتلعب دور بطولة من خلال فيلم أجنبي بعنوان «غلوبال هارموني» على أن يكون التصوير لكل الأحداث في جزيرة إيطالية يشاركها البطولة الممثل الأسترالي مورغان ديفيد جونز.



وعن فكرة الفيلم قالت بلال «الفيلم يقدم رسائل إنسانية مضمونها إنشاء مجتمع من مختلف الأجناس الأعراق رابطهم الأساس في استمرارية الحياة هو العامل الإنساني».



وعن دورها قالت انها ستلعب شخصية فتاة لاجئة تدعى «فادا بلال» تركت وطنها وأهلها وكل محبيها لتهرب من جحيم الحرب عن طريق البحر لتلتقي شابا يدعى «ريتشارد»، فيتفقان أن يعملا معا من خلال مشروع «غلوبال هارموني» على متن جزيرة «لامبدوسا» ليعيشا ضمن جنسيات وأعراق مختلفة جمعتهم ظروف صعبة للغاية فيقرروا العيش مع بعضهم البعض بصرف النظر عن عرقهم وجنسياتهم.



وعبر هذا العمل تخوض رشا لأول مرة تجربة أداء شخصية باللغة الإنجليزية، موضحة أنها الممثلة العربية الوحيد التي تشارك في الفيلم إلى جانب مجموعة من الممثلين الأميركيين والإيطاليين.



يذكر ان الفنانة رشا بلال كانت احدى بطلات مسلسل «صالون زهرة» في جزئه الأول واعتذرت عن الجزء الثاني، وكانت رشا قد تحدثت عن سبب الاعتذار وذلك لكون شخصيتها في الجزء الثاني ليست رئيسية.



وبحسب آخر الأخبار التي انتشرت، فإن انفصال رشا بلال سببه مشاركتها في بطولة الفيلم الإيطالي «غلوبال هارموني».