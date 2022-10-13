قال مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس غريغ تايلي أمس إن الصربي نوفاك ديوكوفيتش حريص على خوض غمار منافسات أولى بطولات الغراند سلام العام المقبل، لكن الأمر متروك له لحل الموقف مع الحكومة، مؤكدا أن الروس والبيلاروس بإمكانهم المشاركة ولكن تحت علم محايد.

وتم ترحيل ديوكوفيتش غير المطعم من قبل السلطات الأسترالية قبيل انطلاق بطولة أستراليا مطلع العام الحالي بعد معركة قانونية بشأن وضع التأشيرة، أدت إلى حظر المتوج باللقب 9 مرات من دخول البلاد لفترة 3 سنوات.



غير أن حكومة يسار الوسط تعتبر انه بالإمكان إزالة الحظر بسبب اختلافها في الرأي مع الائتلاف المحافظ في السلطة عندما تم ترحيل الصربي من أستراليا، ولكن من دون أن تمنح أي مؤشر إلى ما إذا كانت ستفكر في ذلك.



وقال لصحيفة «ذي إيدج» خلال الافتتاح الرسمي للبطولة: «ما نقوله في هذه المرحلة هو أن نوفاك والحكومة الفيدرالية بحاجة إلى حل الموقف، وبعد ذلك سنتبع أي تعليمات».