اشتعل فتيل المنافسة بين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي ونظيره التشيلي مانويل بيليغريني في ريال بيتيس في السنوات الأخيرة، إلا أن مواجهة اليوم ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ستحمل في طياتها عامل الحسم للناديين.



من جهة روما الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمتين، سيكون اللقاء بمنزلة الأمل للبقاء ضمن دائرة التأهل إلى ثمن النهائي، في حين بإمكان بيتيس المتصدر بالعلامة الكاملة (9 نقاط) حجز مقعده للدور الثاني في حال نجح على ملعبه بينيتو فيامارين ستاديوم حيث يتألق منذ مطلع الموسم الجديد في تكرار فوزه على ضيفه.



تشابكت أقدار المدربين إذ عين مورينيو (59 عاما) مدربا لريال مدريد الإسباني في العام 2010 عقب قرار الرئيس فلورنتينو بيريس إقالة بيليغريني، غير أن المسيرة الناجحة للمدرب البرتغالي الذي قاد «الميرينغي» لحصاد قياسي مع 96 نقطة لم تكن كافية للتغلب على غريمه التقليدي برشلونة ومدربه بيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي الانجليزي الحالي) ونقاطه الـ 99.



وتميل الأرقام لصالح مورينيو مع 8 انتصارات من 16 مواجهة مقابل 3 تعادلات، علما ان اللقاء الأخير بين المدربين في إيطاليا في المرحلة السابقة من «يوروبا ليغ» مال لصالح بيليغريني وفريقه الفائز 2-1.



وتعج صفوف النادي الأندلسي بالنجوم بدءا من الهداف بورخا إيغليسياس إلى الجناح الأسطوري خواكين (41 عاما) مرورا بصانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير وسيرجيو كاناليس، حيث نجح بيليغريني في قيادته لإحراز لقبه الرابع في تاريخه والأول منذ عام 2015 بفوزه بالكأس المحلية العام الماضي، كما كان اللقب الأول للمدرب التشيلي منذ إحرازه كأس إنجلترا عام 2016.



وفي المجموعة الخامسة سيسعى مان يونايتد الإنجليزي إلى تجديد فوزه على أومونيا نيقوسيا القبرصي ولكن هذه المرة على أرضه «أولد ترافورد»، حيث يمتلك 6 نقاط في المركز الثاني، في مسعى إلى اللحاق بالمتصدر ريال سوسييداد الإسباني (9 نقاط في الصدارة) ويستضيف شيريف تيراسبول المولدافي.



وفي المجموعة الأولى، سيواصل أرسنال الإنجليزي (6 نقاط) وإيندهوفن الهولندي (4) مساعيهما للتأهل، إذ يحل الأول ضيفا على بودو غليمت النرويجي، فيما يستضيف الثاني زيوريخ السويسري.



وستتاح الفرصة لفريقين فرنسيين لخطف صدارة مجموعتيهما، ففي الثانية يحل رين على دينامو كييف الأوكراني في پولندا بسبب النزاع في أوكرانيا، فيما يتوجه موناكو إلى تركيا لمواجهة طرابزون سبور.