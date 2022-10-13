كشف الملياردير البريطاني جيم راتكليف مالك ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري أن عائلة غلايزر الأميركية التي تملك بدورها مانشستر يونايتد الانجليزي رفضت عرضه شراء نادي «الشياطين الحمر».



وقال راتكليف خلال مؤتمر «فاينانشيال تايمز لايف»: «لو كان النادي معروضا للبيع في الصيف، نعم، ربما كنا سنغتنم الفرصة بعد ما حدث مع تشلسي، لكن لا يمكننا الجلوس في انتظار إلى أجل غير مسمى حتى يكون مان يونايتد متاحا»، مضيفا: يونايتد هو ملك عائلة غلايزر، وهم لا يرغبون في البيع.



ورغم فشله في شراء «الشياطين الحمر»، إلا أن راتكليف لم يستسلم لفكرة الاستحواذ على أحد الأندية الإنجليزية.