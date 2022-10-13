فاز فريق جازو للسباقات GR بالمركزين الأول والثاني في رالي نيوزيلندا ضمن بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، كما سطر السائق كالي روفانبيرا اسمه كأصغر فائز سنا على الإطلاق في تاريخ البطولة، إذ كان قد أتم 22 عاما قبل يوم واحد فقط من هذا الفوز المميز الذي حققه مع مساعده يوني هالتونن، وذلك بعد تقديم الثنائي أداء متميزا آخر على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ «هايبرد» التي تحمل الرقم (69).



وحصل السائق كالي روفانبيرا على هذا اللقب التاريخي في موسمه الثالث فقط من خلال خوضه منافسات سباقات الرالي على أعلى المستويات، مع أنه يصغر حامل الرقم القياسي السابق كولن ماكراي بأكثر من 5 سنوات.

وخلال السنة الأولى التي وضعت فيها القوانين التنظيمية الجديدة لمركبات «رالي1» الكهربائية الـ «هايبرد»، كان روفانبيرا يعد بمنزلة السائق المرجعي لمنظمي بطولة العالم للراليات.

هذا، وكان فوزه في رالي نيوزيلندا هو السادس له هذا الموسم الذي تبقى منه جولتان فقط، وذلك بعد أن تصدر البطولة منذ فوزه بالجولة الثانية في رالي السويد في فبراير الماضي.



كما فاز حامل اللقب السابق سيباستيان أوجييه بالمركز الثاني في السباق مع مساعده بنجامين فييا على متن مركبة تويوتا GR يارس «رالي1» الكهربائية الـ «هايبرد» التي تحمل الرقم (1).

ولعب الثنائي دورا مهما في نجاح زملائهم في الفريق، إذ أسهم كل من الفوز بالمركزين الأول والثاني وتحقيق أول وثالث أسرع زمن في مرحلة «باور» الأخيرة Power Stage، في ضمان استمرارية صدارة تويوتا في بطولة المصنعين وبفارق 81 نقطة.



وبهذه المناسبة، قال رئيس شركة «تويوتا موتور كوربوريشن» آكيو تويودا: «أنتهز هذه الفرصة لأهنئ كالي روفانبيرا بعيد ميلاده الثاني والعشرين، وفوزه المميز في رالي نيوزيلندا، بالإضافة إلى تحقيقه اللقب في بطولة العام 2022.

ومع تبقي جولتين على نهاية بطولة العالم للراليات، نتطلع إلى تحقيق المزيد من الانتصارات من أجل حسم البطولة، خاصة بعد الفوز في ستة سباقات من أصل 11 سباقا حتى الآن».ويمثل رالي إسبانيا القادم الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات، والذي من المقرر إقامته خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري.

وتقام هذه الجولة على مضمار سالو الواقع في الجهة الجنوبية من مدينة برشلونة، والذي يشتهر بطرقاته الإسفلتية السلسة والسريعة التي تشبه حلبة السباق.