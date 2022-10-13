تنطلق مساء اليوم الجولة الـ 4 لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بإقامة 16 مباراة موزعة على مجموعاتها الـ 8 المختلفة.



ويسعى باشاك شهير التركي إلى مواصلة صدارة المجموعة الأولى (7 نقاط) على حساب متذيل الترتيب ريغاس فوتبولا (2 نقطة)، فيما يأمل فيورنتينا الثاني (4 نقاط) تجاوز هارتس الاسكتلندي ثالث المجموعة الأولى بـ 3 نقاط.



وفي منافسات المجموعة الثانية، تنتظر وست هام الانجليزي (9 نقاط) مواجهة صعبة عندما يصطدم بنظيره اندرلخت البلجيكي ثاني المجموعة بـ 4 نقاط، كما يلعب اوستريا فيينا مع فياريال ضمن المجموعة الثالثة، فيما يستضيف نيس الفرنسي نظيره سلوفاكو السلوفاكي في المجموعة الرابعة.