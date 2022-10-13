حسم ريال مدريد الإسباني ومان سيتي الإنجليزي بطاقتيهما الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادلين، فيما بات موقف عملاق إيطاليا يوفنتوس صعبا للغاية بعد خسارته في تل ابيب امام مكابي حيفا 0-2.



في العاصمة البولندية وارسو حيث يخوض شاختار دانييتسك الأوكراني مبارياته البيتية بسبب الغزو الروسي لبلاده، حسم ريال مدريد تأهله عن المجموعة السادسة بتعادل قاتل 1-1 بفضل الألماني أنتونيو روديغر.



وبدا ريال في طريقه للهزيمة الأولى بجميع المسابقات منذ 8 مايو في الدوري المحلي ضد جاره أتلتيكو (0-1)، وذلك بتخلفه حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع قبل أن يهديه روديغر التعادل والتأهل بكرة رأسية أصيب على إثرها، رافعا رصيده الى 10 نقاط في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام لايبزيغ الألماني الفائز على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 2-0 بهدفي تيمو فيرنر (75) والسويدي إميل فورسبرغ (84)، وخمسة أمام شاختار.



وقال المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي: «لم نلعب جيدا لكن هذا الفريق لا يستسلم أبدا، تأهلنا الى الدور الـ 16 في ليلة سيئة وهذا أمر جيد»، مضيفا: غير شاختار أسلوب لعبه من أجل إشراك لاعبين كانوا قادرين على قطع تمريراتنا بين الخطوط، لذا كان علينا اللعب على الاطراف.



وبغياب هدافه النرويجي إرلينغ هالاند من أجل الراحة حسم مان سيتي تأهله رغم تعادله السلبي مع مضيفه كوبنهاغن في لقاء أكمله بعشرة لاعبين لمدة ساعة بعد طرد الإسباني سيرخيو غوميس وأهدر فيه ركلة جزاء عبر الجزائري رياض محرز، وذلك بفضل تعادل بوروسيا دورتموند الالماني 1-1 مع ضيفه إشبيلية الاسباني في المجموعة السابعة.

ورفع سيتي رصيده الى 10 نقاط في الصدارة وضمن بالتالي أحد المركزين الأولين المؤهلين بعد أن بات في رصيد دورتموند سبع نقاط مقابل اثنتين لكل من إشبيلية وكوبنهاغن.



وفي المجموعة الثامنة وجه مكابي حيفا لضيفه يوفنتوس ومدربه ماسيميليانو أليغري ضربة شبه قاضية بفوزه على عملاق تورينو 2-0، فيما اكتفى باريس سان جرمان الفرنسي بتعادل جديد أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي 1-1 ما أرجأ تأهل أحدهما الى ثمن النهائي.



وفي باريس وبغياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اكتفى سان جرمان بنقطة الـ 1-1 مع بنفيكا، ليخرج متعادلا.



وعجز سان جرمان أو بنفيكا بالتالي عن حسم تأهلهما، رافعين رصيديهما الى 8 نقاط في المركزين الأول والثاني تواليا، بفارق 5 عن كل من يوفنتوس ومكابي حيفا.



إلى ذلك، أثنى كريستوف غالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جرمان، على أداء وتركيز النجم كيليان مبابي خلال المباراة أمام بنفيكا البرتغالي، رغم التقارير «المفاجئة» حول رغبة اللاعب مجددا في الرحيل عن سان جرمان. وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من نشر تقارير تشير إلى أن مبابي طلب مجددا الرحيل عن باريس سان جرمان.



ونفى لويس كامبوس، مستشار باريس سان جرمان، تلك التقارير مؤكدا أن مبابي لم يبلغ النادي بشيء كهذا، كما أبدى غالتييه دهشته إزاء الشائعات.



وفي المجموعة الخامسة، جدد تشلسي الانجليزي فوزه على مضيفه ميلان الايطالي، وتفوق عليه 2-0 بعد أن اكتسحه بثلاثية نظيفة الاسبوع الماضي.



ورفع النادي اللندني رصيده الى 7 نقاط مقابل 6 لريد سالزبورغ النمساوي وأربع لدينامو زغرب اللذين تعادلا 1-1 في كرواتيا، وأربع لميلان.