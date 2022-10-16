عبدالكريم العبدالله



وقّعت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية برئاسة د.محمد الجارالله اتفاقيات تفاهم مع مجمع البحوث والدراسات الإسلامية وكليات الطب في جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية للاستفادة من خبراتهم في مجال الطب الإسلامي.



وقال رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ووزير الصحة الأسبق د.محمد الجارالله في تصريح صحافي إن الهدف من الاتفاقيات هو تعزيز أواصر التعاون الصحي بين المنظمة ومجمع البحوث والدراسات الإسلامية وكليات الطب في جامعة الأزهر، وتحقيق أهداف نشر الوعي الطبي الفقهي، واستنباط الأحكام الشرعية للمسائل الطبية المستحدثة، وإحياء تراث العلماء المسلمين في الطب.



وذكر د.الجارالله أن وفد المنظمة اجتمع مع الأمين العام لمجمع البحوث والدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف الشيخ د.نظير محمد عياد، ومع رئيس جامعة الأزهر الشيخ د.سلامة داوود، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا د.محمود صديق، وعميد كلية الطب بنين د.حسين أبوالغيط، وعميدة كلية الطب بنات د.هناء العبيسى.



وبين أن اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها شملت إجراء الدراسات والبحوث في مجال الفقه الطبي، وجمع العلماء في المجالات المختلفة لدراسة المستجدات الطبية والوصول إلى رأي إسلامي موحد في هذه المجالات، فضلا عن إجراء الدراسات والبحوث لتعزيز الصحة من منظور إسلامي، مثل محاربة التدخين والمخدرات والسمنة، وتعزيز السلوك الإيجابي مثل الرياضة وسلامة الصحة النفسية ومحاربة الضغوط النفسية لتصبح جزءا من السلوك اليومي للفرد.



وأضاف ان الاتفاقيات شملت تبادل الطرفين الدعوات لحضور المؤتمرات والندوات لكل منهما في الأنشطة والدراسات المتعلقة بالمجالات المشتركة، حيث تمت دعوة المختصين في الجامعة المشاركة في مؤتمر المنظمة الدولي الثالث شعار «الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس.. أوبئة متجددة ومكافحتها من منظور إسلامي». وتابع د.الجارالله أن الاتفاقيات تضم أيضا تبادل المطبوعات العلمية والإنتاج الثقافي لكل من الجهتين، والمساهمة في ترجمة مطبوعات المنظمة الطبية المتعددة إلى الإنجليزية والفرنسية. وأشار إلى أنه على هامش الزيارة تم القيام بجولة في كلية طب الأزهر، والاطلاع على مراكز التعليم «الإلكتروني» ومتاحف «التشريح»، كما تم لقاء العديد من المبعوثين من جميع أنحاء العالمي الإسلامي بالكلية، علاوة على الاطلاع على التقدم العلمي الملحوظ في هذه الكلية والتي حازت مركزا متقدما في تصنيف الجامعات على مستوى العالم، والجهود الكبيرة التي يبذلها د. حسين أبو الغيط عميد الكلية لتطويرها والوصول لهذا المستوى المتقدم إقليميا وعالميا، حيث تم الاتفاق على عدد من المرتكزات والأهداف التي تضمنتها الاتفاقية، وعقد المزيد من اللقاءات والمؤتمرات.