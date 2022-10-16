الشريكة: نعم يجوز للمرأة أن تخطب الرجل الصالح المناسب لها

الشمري: اتفق الفقهاء على جواز عرض المرأة نفسها للرجل الصالح

المهيني: الأصل في الأمور الإباحة ولا دليل تحريم لذلك



ليلى الشافعي



هل عرض المرأة نفسها للزواج من الرجل الصالح الموثوق فيه يناقض حياءها؟ وهل إقبالها على هذه الخطوة فيه إهانة للمرأة؟ خاصة أن العرف والتقاليد أن يتقدم الرجل للمرأة وليس المرأة هي التي تطلب الرجل حتى لو كان ذا شرف وفضل وصلاح وعلم.. فما رأي الشرع في ذلك؟



يؤكد د.عبدالله الشريكة جواز المرأة أن تخطب الرجل الصالح المناسب لها، كما يجوز لوليها أن يخطب لها من يراه مناسبا لموليته من خلال عرضها عليه، وقد فعل هذا كبراء الصحابة رضي الله عنهم.



يجوز



من جهته، قال الداعية سعد الشمري: معنى الخطبة هو إبداء الرجل رغبته في الزواج بامرأة ولا يعد عقدا، أما ما يكون من جهة المرأة او وليها فلا يقال له خطبة إنما هو عرض، وقد اتفق الفقهاء على جواز عرض المرأة نفسها لرجل تراه مناسبا لها لكي يخطبها من وليها، وكذلك يجوز للولي أن يعرض موليته على من يراه مناسبا، كما فعل شعيب الرجل الصالح عندما عرض إحدى ابنتيه على نبي الله موسى عليه السلام، وكما فعل عمر الفاروق رضي الله عنه عندما ترملت ابنته حفصة عرضها على أبي بكر رضي الله عنه وعلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا كثير.



لا مانع



ويقول د.صلاح المهيني: حينما بعثت خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة لها في الشام بلغها عن أخباره وطيب خصاله ما جعلها ترغب في الزواج منه، فأرسلت في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الفقهاء متفقون على ان الأصل في الأمور الإباحة حتى يأتي دليل التحريم، ولا دليل يحرم خطبة المرأة للرجل فكان الجواز هو الحكم الشرعي لهذا.