صدر قرار بتعديل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية في البلدية، على أن تكون العلاوة القانونية 2250 ديناراً لمدير الإدارة و1500 للوكيل، و1240 ديناراً للمستشار و1200 للمستشار المساعد.



وجاء في القرار:



مادة 1: يُعدل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2005 المشار إليه ليصبح على النحو الوارد بالجدول المرفق لهذا القرار.



مادة 2: تُعدل فئات العلاوة القانونية المقررة لشاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت الواردة بالجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2011 المشار إليه لتصبح على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار.



مادة 3: يُعمل بهذا القرار من تاريخ 2022/10/1، وينشر في الجريدة الرسمية.





صرف بدل تنقل لمندوبي إعلان المحاكم ومعقبي المعاملات





صدر قرار بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم، وجاء في القرار:



مادة 1



تُضاف وظائف «مندوب إعلان أحكام»، «مندوب إطلاع أحكام»، «معقب معاملات» بالإدارة القانونية ببلدية الكويت للوظائف الواردة في الجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2012 بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم.



مادة 2



يُعمل بهذا القرار من تاريخ 2022/10/1، وينشر في الجريدة الرسمية.