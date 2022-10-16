رنا الفارس لـ«الاتصالات» والناهض لـ «التجارة» والمطيري لـ «الإعلام»

عبد العزيز الماجد لـ «العدل» و«الأوقاف» والعجمي لـ «الإسكان» و«شؤون الأمة»

الشيتان لـ «شؤون الوزراء» والمعجل لـ «البلدية» والعدواني لـ «التربية» والملا لـ «النفط» والعوضي لـ «الصحة» والرشيد لـ «المالية» والشايجي لـ «الشؤون»

خريبط والحميدة مرشحان لـ «الأشغال» و«الكهرباء»

مريم بندق

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

بعد مشاورات امتدت لأكثر من 3 أسابيع لتحقيق مرتكزات التعاون الأمثل مع أعضاء مجلس الأمة، علمت «الأنباء» أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أنجز مساء أمس التشكيل الحكومي الذي أصبح مكتملا استعدادا لرفعه للقيادة السياسية، والمتوقع إعلانه اليوم الأحد أو غدا الاثنين.



وتنشر «الأنباء» التشكيل شبه النهائي الذي يضم أسماء الوزراء المعتمدين في الحكومة الجديدة. وفيما يلي التشكيل الحكومي شبه الرسمي: سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء، والشيخ طلال الخالد النائب الأول ووزير الداخلية، والشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع، والشيخ سالم عبدالله الصباح وزيرا للخارجية، وعبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، وعبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصاديـــة والاستثمـــار، وعبدالعزيز الماجد وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون الأوقاف، والنائب د.بدر الملا وزيرا للنفط، والنائب عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان، وبراك الشيتان وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعبدالعزيز المعجل وزيرا للبلدية، ومازن الناهض وزيرا للتجارة والصناعة، ود.أحمد العوضي وزيرا للصحة، ود.حمد العدواني وزيرا للتربية والتعليم العالي، ود.رنا الفارس وزيرة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشارة هدى الشايجي وزيرة للشؤون والمرأة والطفولة.







خريبط والحميدة مرشحان لـ «الأشغال» و«الكهرباء»



حتى ساعة متأخرة من مساء أمس لم تحسم حقيبتا «الأشغال» والكهرباء، لكن الترجيحات بت لصالح م. ناصر خريبط



أو د.خليفة الحميدة لتولي الوزارتين. كما طرح اسم الوزير السابق علي الموسى.

استحداث وزارة للخدمات الرقمية وأخرى للجهات الرقابية ؟

أعربت مصادر خاصة ل " الأنباء" ، عن تطلعها لضم الجهات الرقابية تحت مظلة وزارة واحدة ،إلى جانب استحداث وزارة الخدمات الرقمية، مضيفة : بالفعل لدينا مسؤوليات تحويل الخدمات الحكومية إلى رقمية كخطوة أساسية جوهرية للقضاء على الفساد، الذي يعتبر التحدي الأول أمام الحكومة.

«الأنباء» تنشر أسماء 11 من الوزراء المؤكد انضمامهم إلى الحكومة الجديدة والأسماء المتوقع دخولها والمحللين من النواب

الأحوط إعلان الحكومة غداً تلافياً لتوجيه مزيد من الانتقادات لعدم حضورها الجلسة التي يدعو إلى عقدها 16 نائباً

عبد العزيز الماجد وزيراً لـ " العدل "



قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إنه من الأحوط إعلان الحكومة غدا تلافيا لعدم تلقيها مزيدا من الانتقادات عن عدم حضورها الجلسة التي يدعو إلى عقدها غدا نحو 16 نائبا.



هذا، وتنشر «الأنباء» أسماء 11 من الوزراء المؤكد انضمامهم إلى الحكومة الجديدة بمن فيهم رئيس الوزراء والأسماء المتوقع دخولها والمحللون من النواب والتي جاءت حسب التالي:



•سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء

•الشيخ طلال الخالد النائب الأول ووزير الداخلية

•الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع

* الشيخ سالم عبدالله الصباح وزيرا للخارجية

* د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

* عبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب

* عبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

•هدى الشايجي وزيرة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعة ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة

* مازن الناهض وزيرا للتجارة والصناعة

* د.مثنى طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

* د.أحمد العوضي وزيرا للصحة





الأسماء المتداولة





•النائبان د.بدر الملا لوزارة النفط، وعمار العجمي لوزارة شؤون مجلس الأمة والإسكان، وقد وردت معلومات بأن الملا قد يعتذر.

* عبدالعزيز الماجد لوزارة العدل، وخليفة ثامر الحميدة للأشغال والكهرباء.

سابقة ستحدث لأول مرة على طاولة الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن مجلس الوزراء سيلتئم في الاجتماع الأول للحكومة الجديدة ظهر غد الأحد أو بعد غد الإثنين صباحاً.

وسيكون الخطاب الذي يلقيه رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مدرجا على جدول الأعمال، وفي سابقة تحدث لأول مرة لن تنسق الحكومة لعملية التصويت في اختيار رئيس المجلس ونائبه واللجان البرلمانية حيث تم التعهد بذلك مما يؤكد تغيير النهج الحكومي والحرص الشديد على تقديم وتنفيذ كل ما يمكن من اجراءات حسب نص المادة 50 من الدستور لتفعيل الشراكة الحقيقية بين السلطتين.

وتأكيدا لمصداقية الحكومة ورغبتها في امتداد التعاون مع المجلس مدة الأربع سنوات ستخرج من قاعة عبدالله السالم مع بقاء وزير شؤون مجلس الأمة فقط حفاظاً على دستورية الجلسة.

عبد العزيز الماجد وزيراً لـ " العدل "





علمت " الأنباء" أن عبد العزيز الماجد وزيرا ل " العدل " في الحكومة الجديدة.

«الأنباء» تنشر أسماء الـ 15 وزيراً في الحكومة الجديدة ود.رنا الفارس قد تتبوأ منصب نائب رئيس الوزراء

ناصر خريبط وعبد العزيز المعجل وحمد العدواني من ضمن المرشحين.. ود. رنا الفارس قد تتولي "الشؤون"







تنشر «الأنباء» أسماء الـ 15 وزيرا في الحكومة الجديدة التي أوشكت على الاكتمال، ويتردد أن الوزيرة د.رنا الفارس قد تحمل مسمى نائب رئيس الوزراء، وبذلك فهي أول امرأة كويتية تحمل هذا المسمى، وستكون أسماء الحكومة كالتالي:

1-سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء

2-الشيخ طلال الخالد النائب الأول ووزير الداخلية

3-الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع

4-الشيخ سالم عبدالله الصباح وزيرا للخارجية

5-د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

6-عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب

7-عبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

8-هدى الشايجي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعة ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة

9-مازن الناهض وزيرا للتجارة والصناعة

10-د.مثنى طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

11-د.أحمد العوضي وزيرا للصحة

12-عبدالعزيز الماجد وزيرا للعدل

13-خليفة ثامر الحميدة وزير الأشغال والكهرباء

14-د.بدر الملا وزيرا للنفط

15-عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان

16 - يتبقى وزير شؤون مجلس الوزراء

ومن الأسماء المرشحة والتعديلات المطروحة :

ناصر خريبط.

عبدالعزيز المعجل ل " البلدية".

‏رنا الفارس نائب رئيس الوزراء ووزيرة للشؤون ووزيرة دولة لشؤون مجلس الوزراء.

‏وزارة التربية ووزارة التعليم العالي د. حمد العدواني.

وبراك الشيتان لشؤون مجلس الوزراء

ناصر خريبط ما زال مرشحاً لتولي حقيبة وزارية

قالت مصادر خاصة ل " الأنباء" ان ناصر خريبط ما زال مرشحا لتولي حقيبة وزارية.